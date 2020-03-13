Ушедшего с «Первого канала» Дмитрия Шепелева заметили в клубе для женщин

Не так давно, как сообщает РИА ФАН, Шепелев побывал в женском клубе ZAVTRAK.club, в число создателей которого входит его нынешняя избранница Екатерина Тулупова. Отмечается, что на встречах членов этого клуба преимущественно обсуждают литературные произведения, на этих мероприятиях Дмитрий Шепелев согласился выступать в качестве ведущего. На страничках телеведущего и его возлюбленной в социальных сетях в последнее время активно появляются публикации с фотографиями, сделанными как раз во время встреч в тематическом клубе. Не так давно шоумен признался, что уже успел провести две такие встречи.Поклонники Шепелева, к слову, выразили свою обеспокоенность тем фактом, что знаменитость все чаще появляется в компаниях женщин и интересуются тем, не переживает ли оп этому поводу сама Екатерина Тулупова.