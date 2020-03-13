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Эксперты назвали самые интересные новинки несостоявшегося автосалона в Женеве

Автолюбители были очень огорчены тем фактом, что автосалон в Женеве был отменен из-за мировой вспышки коронавируса. Но организаторы не растерялись и провели шоу в Сети. Эксперты назвали самые интересные новинки несостоявшегося «в живую» мотор-шоу.
Эксперты назвали самые интересные новинки несостоявшегося автосалона в Женеве

Хэтчбек Audi A3 Sportback после смены поколения стал более экологичным и просторным. Его габариты увеличились, но колесная база осталась прежней. Силовая линейка презентованной новинки представлена 1,5-литровым бензиновым турбомотором TFSI, который генерирует 150 «лошадок», и 2-литровым турбодизелем TDI с отдачей 116 или 150 лошадиных сил.

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo больше всех расстроился отмене автовыставки. В этом году компания отметит 110-летний юбилей, поэтому в Женеве должны были быть представлены два мощных седана Giulia GTAm и GTA. Выпуск авто, которые развивают до 500 л.с. будет лимитированным – до 500 экземпляров.

Mercedes-Benz презентовал рестайлинговое семейство E-Class, которое представлено универсалом, седаном и вседорожной версией All-Terrain. Новинки могут похвастаться новыми оттенками, свежими колесными дисками, усовершенствованными материалами отделки. Bentley показал родстер Mulliner Bacalar, который стал вторым двухместным авто за всю историю британского бренда. Дизайнеры вдохновились концепт-каром EXP 100 GT, который был представлен в прошлом году. BMW представил прототип электрического автомобиля i4. Уже в следующем году компания планирует запустить серийный выпуск этой модели.

Многие автолюбители пожалели, что не увидели «в живую» Porsche 911 Turbo S. Легендарное авто стало самым мощным и быстрым спорткаром в истории этой модели. Новинка получила 3,8-литровый оппозитный мотор с двумя турбинами, который может похвастаться системой охлаждения и изменяемой геометрией. Двигатель выдает 650 лошадиных сил при 800 Нм крутящего момента.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:41

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