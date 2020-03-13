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Рэпер 50 cent советует лечить коронавирус сексом

Знаменитый американский рэп-исполнитель 50 cent опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram совет, как бороться с нашумевшим коронавирусом. Судя по этому посту, избавляться от недуга лучше всего с помощью регулярного секса.
Рэпер 50 cent советует лечить коронавирус сексом

Артист опубликовал на своей страничке скриншот, на котором изображен фальшивый заголовок из прессы. Его автор как раз и утверждает, что интимная близость помогает бороться с новым типом вируса. «Отлично, теперь с нами все будет хорошо», - гласит подпись рэпера под этой публикацией.

Во втором своем посте рэпер поделился с подписчиками шуточным изображением, на котором наглядно демонстрируется, как именно заниматься сексом так, чтобы не заразиться COVID-19. Авторы отмеченного 50 cent мема советуют людям выбирать позы, в которых лица обоих партнеров будут находиться друг от друга как можно дальше. «Я бы хотел, чтобы вы все были в безопасности. Ждем дальнейших новостей», - иронично подметил артист.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:11

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