Рэпер 50 cent советует лечить коронавирус сексом





Артист опубликовал на своей страничке скриншот, на котором изображен фальшивый заголовок из прессы. Его автор как раз и утверждает, что интимная близость помогает бороться с новым типом вируса. «Отлично, теперь с нами все будет хорошо», - гласит подпись рэпера под этой публикацией.Во втором своем посте рэпер поделился с подписчиками шуточным изображением, на котором наглядно демонстрируется, как именно заниматься сексом так, чтобы не заразиться COVID-19. Авторы отмеченного 50 cent мема советуют людям выбирать позы, в которых лица обоих партнеров будут находиться друг от друга как можно дальше. «Я бы хотел, чтобы вы все были в безопасности. Ждем дальнейших новостей», - иронично подметил артист.