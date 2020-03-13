На параде Победы 9 мая впервые появятся новейшие танки Т-90М
В Министерстве обороны РФ проинформировали, что для участия в военном параде Победы 9 мая задействуют танки пяти типов. Модернизированные танки Т-90М «Прорыв» появятся на Красной площади в первый раз.
Представители военного ведомства отметили, что первыми проедут знаменитые танки Т-34, участвовавшие в Великой отечественной войне. Также вниманию зрителей покажут суперсовременных представителей российской военной техники, таких как Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. Многообещающие новые Т-14 «Армата» станут пятым типом танков, участвующим в составе колоны. По информации представителей Минобороны, всего задействуют 225 представителей бронетехники, среди которых будет свыше 50 танков.
Т-90М «Прорыв» - модернизированная версия танка Т-90, главной особенностью которого стала установка абсолютно новой башни и наличие двигателя большей мощности. Присутствие многоканального прицела позволяет вооружаться без привязки ко времени суток. Танки Т-90М и Т-14 оснащены броней с уникальным покрытием, предотвращающим скольжение.
Представители военного ведомства отметили, что первыми проедут знаменитые танки Т-34, участвовавшие в Великой отечественной войне. Также вниманию зрителей покажут суперсовременных представителей российской военной техники, таких как Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. Многообещающие новые Т-14 «Армата» станут пятым типом танков, участвующим в составе колоны. По информации представителей Минобороны, всего задействуют 225 представителей бронетехники, среди которых будет свыше 50 танков.
Т-90М «Прорыв» - модернизированная версия танка Т-90, главной особенностью которого стала установка абсолютно новой башни и наличие двигателя большей мощности. Присутствие многоканального прицела позволяет вооружаться без привязки ко времени суток. Танки Т-90М и Т-14 оснащены броней с уникальным покрытием, предотвращающим скольжение.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:51