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На параде Победы 9 мая впервые появятся новейшие танки Т-90М

В Министерстве обороны РФ проинформировали, что для участия в военном параде Победы 9 мая задействуют танки пяти типов. Модернизированные танки Т-90М «Прорыв» появятся на Красной площади в первый раз.

Представители военного ведомства отметили, что первыми проедут знаменитые танки Т-34, участвовавшие в Великой отечественной войне. Также вниманию зрителей покажут суперсовременных представителей российской военной техники, таких как Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. Многообещающие новые Т-14 «Армата» станут пятым типом танков, участвующим в составе колоны. По информации представителей Минобороны, всего задействуют 225 представителей бронетехники, среди которых будет свыше 50 танков.

Т-90М «Прорыв» - модернизированная версия танка Т-90, главной особенностью которого стала установка абсолютно новой башни и наличие двигателя большей мощности. Присутствие многоканального прицела позволяет вооружаться без привязки ко времени суток. Танки Т-90М и Т-14 оснащены броней с уникальным покрытием, предотвращающим скольжение.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:51

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