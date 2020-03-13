Хабиб Нурмагомедов о возможной отмене боя с Тони Фергюсоном: "Этого никто предсказать не может"

«А что дальше будет, этого никто предсказать не может», – высказался боец.

Накануне глава Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о том, что в городе вводится режим ЧС, а потому отменяются все массовые мероприятия. В соцсети Хабиб Нурмагомедов написал: он не может сейчас с точностью сказать, что же именно происходит в мире и в частности в США, так как обладает точно такой же информацией, как и другие граждане. По словам спортсмена, большую часть времени он проводит сейчас в зале, занимаясь тренировкой и подготовкой к поединку с Тони Фергюсоном.