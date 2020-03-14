Беспроводные наушники-вкладыши Momentum True Wireless 2 обеспечат пользователям 28 часов бесперебойной работы





Наушники разработчики Sennheiser предлагают в черном и белом цвете. В комплектации идут модули-вкладыши и футляр для беспроводной зарядки. Независимые наушники могут похвастаться качественными 7-миллиметровыми излучателями. Производитель обещает насыщенные натуральные средние и низкие частоты. Кроме этого, Momentum True Wireless 2 характеризует детализированное и чистое звучание на достаточно высоких частотах. Гаджет оснащен системой Active Noise Cancellation, обеспечивающей активное шумоподавление. Благодаря функционалу Transparent Hearing пользователи могут одновременно слушать музыку и наслаждаться окружающими звуками.Время автономно работы, которую заявила немецкая компания, составляет 7 часов. Наушники-вкладыши поддерживают беспроводную связь Bluetooth 5.1. На внешней части устройства размещены сенсорные органы управления. Также предусмотрено взаимодействие с голосовыми помощниками корпораций Apple и Google. Стоимость девайса составит около 300 долларов.