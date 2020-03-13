Forbes: 20 богатейших людей планеты за день потеряли 78 миллиардов долларов
Два десятка богатейших людей планеты из-за рекордного обвала ключевых биржевых индексов потеряли в сумме колоссальное состояние, которое оценивается примерно в 78 миллиардов американских долларов. Такие данные приводятся в публикации издания Forbes.
Как подсчитали журналисты издания, самые большие финансовые потери пришлись на долю главы Amazon Джеффа Безоса, который в результате падения акций принадлежащей ему компании на 8% потерял порядка 8 млрд. долларов, оставшись при этом единственным в мире человеком, чье состояние насчитывает более 100 миллиардов. На втором месте по потерям оказался глава группы компаний LVMH Бернар Арно, состояние которого в результате обвала котировок уменьшилось на 7,7 миллиардов. Тройку «лидеров» этого импровизированного рейтинга замыкает основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с потерями на уровне 5,7 миллиардов долларов. Немного отстает от третьего места миллиардер Ларри Эллисон с ущербом на уровне 5,6 миллиардов.
В минувший четверг, 12 марта, ключевые биржевые индексы обрушились более чем на 9%. Такие данные были зафиксированы по итогам торгов на фондовых биржах. Опытные финансисты связывают рекордное за последние 30 лет падение рынков с опасениями, вызванными активным распространением коронавируса.
Как подсчитали журналисты издания, самые большие финансовые потери пришлись на долю главы Amazon Джеффа Безоса, который в результате падения акций принадлежащей ему компании на 8% потерял порядка 8 млрд. долларов, оставшись при этом единственным в мире человеком, чье состояние насчитывает более 100 миллиардов. На втором месте по потерям оказался глава группы компаний LVMH Бернар Арно, состояние которого в результате обвала котировок уменьшилось на 7,7 миллиардов. Тройку «лидеров» этого импровизированного рейтинга замыкает основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с потерями на уровне 5,7 миллиардов долларов. Немного отстает от третьего места миллиардер Ларри Эллисон с ущербом на уровне 5,6 миллиардов.
В минувший четверг, 12 марта, ключевые биржевые индексы обрушились более чем на 9%. Такие данные были зафиксированы по итогам торгов на фондовых биржах. Опытные финансисты связывают рекордное за последние 30 лет падение рынков с опасениями, вызванными активным распространением коронавируса.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:31