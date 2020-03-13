Представлены мини-ПК Meta U с пассивным охлаждением и процессорами Intel Whiskey Lake





Разработчики Bleujour предложили разные конфигурации мини-ПК. Есть версии, которые получили двухядерный процессор Celeron, а также четырехъядерный Intel Whiskey Lake, поставки которого вскоре обещают прекратить. Процессор оснащен 8 гигабайтами основной памяти DDR3. Meta U получил по паре портов COM и HDMI 2.0, три порта USB 3.1 и по одному порту Gigabit Ethernet и USB 2.0. Кроме этого, разработчики предлагают модуль Wi-Fi, который можно «физически деактивировать», если у пользователя возникнет такое желание.По словам производителя, благодаря пассивному охлаждению мини-ПК бесшумны и отлично подходят для круглосуточной работы. Эта опция повышает надежность системы и делает ее практически неуязвимой для пыли. Компания Bleujour предлагает использовать Meta U в промышленной электронике, складах, IoT и информационных табло. Стоимость нового девайса пока не оглашена.