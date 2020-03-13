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Иосиф Пригожин высказался по поводу песни Uno группы Little Big: "Имеют большие шансы на победу"

Иосиф Пригожин высказался по поводу композиции Uno, которую группа Little Big исполнит на песенном конкурсе «Евровидение-2020». Он заявил, что исполнители выбрали правильную стратегию, чтобы одержать победу.

Продюсер Иосиф Пригожин утверждает, что у российских исполнителей, которые представят Россию на международном конкурсе, есть большие перспективы в плане победы. Недавно состоялась премьера композиции Uno в эфире программы "Вечерний Ургант". "Песня очень понравилась, они могут победить с данным треком. У них всё отлично получается. Это хочется слушать. Мне нравится. Я считаю, что победа уже у них в руках", - заявил Пригожин.
Иосиф Пригожин высказался по поводу песни Uno группы Little Big: "Имеют большие шансы на победу"

Стоит отметить, что исполнители планируют выступить на «Евровидении-2020» в расширенном составе. На данный момент группа состоит из четырёх участников - Ильи Прусикина, Сергея Макарова, Антона Лиссова и Софьи Таюрской. На выступлении в Роттердаме будут присутствовать шестеро. Песенный конкурс "Евровидение-2020" будет проходить с 12 по 16 мая. Нидерланды смогли заполучить возможность провести его после победы их представителя Дункана Лоуренса в 2019 году.

Однако музыкальный продюсер Яна Рудковская не оценила стараний группы Little Big. Она заявила, что ожидала большего, и на самом деле треку не хватает "хитовости". Тем не менее, телеведущая уверена в победе российской группы и утверждает, что у них получится запомниться в Европе, и это поможет им в дальнейшей работе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:11

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