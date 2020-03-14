АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Стало известно, как взаимосвязаны группа крови и сексуальность мужчины

Существует немало народных примет, которые приписывают взаимосвязь между сексуальными возможностями мужчин и самыми разными признаками: рост, размер ноги, густота волосяного покрова на теле. Впрочем, некоторые эти приметы позднее были обоснованы. А свежее исследование и вовсе показало, что мужская сексуальность в какой-то степени зависит даже от группы крови.
Стало известно, как взаимосвязаны группа крови и сексуальность мужчины

Немецкие ученые изучили 3000 мужчин, отбирая у них не только пробы крови, но и проводя среди них социологический опрос, пытаясь установить, какими сексуальными особенностями отличаются носители той или иной группы крови. Как утверждают специалисты, мужчины, которые являются обладателями крови первой группы, могут оказаться самыми лучшими любовниками. Специалисты отмечают, что носители этой группы крови проявляют в сексуальных отношениях наибольшую страсть и редко отказываются от экспериментов в постели. Что касается мужчин со второй группой крови, то они менее активны в сексе, зато отличаются большей надежностью и всегда верны своим партнерам. А вот носители третьей группы являются самыми чувствительными любовниками.

Полной противоположностью мужчинам с первой группой можно назвать обладателей крови четвертой группы – в данном случае, подчеркивают авторы исследования, речь идет о стойком консерватизме во всем.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 00:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стало известно, как взаимосвязаны группа крови и сексуальность…
«Люди сопереживают»: Концертный директор назвал причину аншлагов на концертах…
Представлены мини-ПК Meta U с пассивным охлаждением и процессорами Intel Whiskey…
«Мучит душу и совесть»: Мария Шукшина рассказала о детях-аутистах с годовалым внуком на…
Наставник солиста Little Big Ильи Прусикина Михаил Курочка о песне группы для “Евровидения”: "Композиция соответствует формату…
Компания Apple планирует оснастить настольные компьютеры iMac…
Компания Vivo планирует выпустить суперлёгкий 5G смартфон S6 массой меньше 200…
Блогер вышла на улицу Нью-Йорка в купальнике ради борьбы с…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня прошла опасный обряд в джунглях ради…
«Мне уже лучше, иду на поправку!»: Джиган в реабилитационном центре продемонстрировал свою физическую…
Новый Hyundai Elantra получит «заряженную» N-версию с 275-сильным…
Медики перечислили главные полезные свойства витамина…
Ученые: Восьмимесячные дети знают основы…
«Цвет настроения желтый»: Дочь Филиппа Киркорова опубликовала фото в папином…
Эксперты назвали самые интересные новинки несостоявшегося автосалона в …
На видео показали новейший разведывательный вертолет…
Врачи рассказали, как самостоятельно обнаружить признаки коронавируса в организме…
В семейство смартфонов Huawei P40 войдет топовая версия Pro Premium…
На Мальдивах заработал первый в мире отель для карантина…
Лекарства для снижения холестерина подавляют деление раковых…
Елена Малышева озвучила единственную надежную защиту от…
Рыдающий участник «Дом-2» Дмитрий Дмитренко вспомнил, как попал в детский…
Хабиб Нурмагомедов о возможной отмене боя с Тони Фергюсоном: "Этого никто предсказать не…
Иосиф Пригожин высказался по поводу песни Uno группы Little Big: "Имеют большие шансы на…
Диетолог рассказала о четырёх специях, помогающих поправиться при простудном…
ВОЗ: Европа является центром пандемии…
Юрий Лоза не смог найти настоящей музыки в творчестве группы Little…
В России будут штрафовать водителей за бесплатный проезд по платным…
Просмотреть все новости