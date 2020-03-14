Стало известно, как взаимосвязаны группа крови и сексуальность мужчины
Существует немало народных примет, которые приписывают взаимосвязь между сексуальными возможностями мужчин и самыми разными признаками: рост, размер ноги, густота волосяного покрова на теле. Впрочем, некоторые эти приметы позднее были обоснованы. А свежее исследование и вовсе показало, что мужская сексуальность в какой-то степени зависит даже от группы крови.
Немецкие ученые изучили 3000 мужчин, отбирая у них не только пробы крови, но и проводя среди них социологический опрос, пытаясь установить, какими сексуальными особенностями отличаются носители той или иной группы крови. Как утверждают специалисты, мужчины, которые являются обладателями крови первой группы, могут оказаться самыми лучшими любовниками. Специалисты отмечают, что носители этой группы крови проявляют в сексуальных отношениях наибольшую страсть и редко отказываются от экспериментов в постели. Что касается мужчин со второй группой крови, то они менее активны в сексе, зато отличаются большей надежностью и всегда верны своим партнерам. А вот носители третьей группы являются самыми чувствительными любовниками.
Полной противоположностью мужчинам с первой группой можно назвать обладателей крови четвертой группы – в данном случае, подчеркивают авторы исследования, речь идет о стойком консерватизме во всем.
Немецкие ученые изучили 3000 мужчин, отбирая у них не только пробы крови, но и проводя среди них социологический опрос, пытаясь установить, какими сексуальными особенностями отличаются носители той или иной группы крови. Как утверждают специалисты, мужчины, которые являются обладателями крови первой группы, могут оказаться самыми лучшими любовниками. Специалисты отмечают, что носители этой группы крови проявляют в сексуальных отношениях наибольшую страсть и редко отказываются от экспериментов в постели. Что касается мужчин со второй группой крови, то они менее активны в сексе, зато отличаются большей надежностью и всегда верны своим партнерам. А вот носители третьей группы являются самыми чувствительными любовниками.
Полной противоположностью мужчинам с первой группой можно назвать обладателей крови четвертой группы – в данном случае, подчеркивают авторы исследования, речь идет о стойком консерватизме во всем.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 00:11