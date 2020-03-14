Стало известно, как взаимосвязаны группа крови и сексуальность мужчины





Немецкие ученые изучили 3000 мужчин, отбирая у них не только пробы крови, но и проводя среди них социологический опрос, пытаясь установить, какими сексуальными особенностями отличаются носители той или иной группы крови. Как утверждают специалисты, мужчины, которые являются обладателями крови первой группы, могут оказаться самыми лучшими любовниками. Специалисты отмечают, что носители этой группы крови проявляют в сексуальных отношениях наибольшую страсть и редко отказываются от экспериментов в постели. Что касается мужчин со второй группой крови, то они менее активны в сексе, зато отличаются большей надежностью и всегда верны своим партнерам. А вот носители третьей группы являются самыми чувствительными любовниками.Полной противоположностью мужчинам с первой группой можно назвать обладателей крови четвертой группы – в данном случае, подчеркивают авторы исследования, речь идет о стойком консерватизме во всем.