В семейство смартфонов Huawei P40 войдет топовая версия Pro Premium Edition
Согласно данным инсайдеров, в семейство флагманских смартфонов Huawei P40, которые официально представят 26 марта, войдет топовая версия Pro Premium Edition. Компания презентует новинки в рамках спецмероприятия в Париже.
Сведения о модели P40 Pro Premium Edition были обнародованы на сайте одного из ретейлеров из Южной Кореи. Там представлены изображения гаджетов линейки и описание их технических характеристик. Согласно представленной информации, смартфон разработчик оснастил дисплеем OLED на 6,7 дюймов с разрешением 3160 1440 пикселей. Частота обновления до 120 Гц.
Фронтальную сдвоенную камеру Huawei расположил на экране гаджета в продолговатом отверстии. Используется сенсор 32 Мп с датчиком 3D ToF. Основная камера P40 Pro Premium Edition пятикомпонентная.
Работает смартфон на процессоре Kirin 990 и поддерживает 5G-связь, а используемая ОС Android 10. Гаджет может похвастаться 12 Гб оперативной памяти и флэш-памятью 512 Гб. Емкость аккумулятора 5500 мАч, также есть возможность поддержки быстрой подзарядки 50 Вт и беспроводной 27 Вт. Компания Huawei оснастила новинку контроллером Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, приемником GPS и чипом NFC. По мнению экспертов, стоимость Pro Premium Edition будет от 1200 до 1300 евро.
Сведения о модели P40 Pro Premium Edition были обнародованы на сайте одного из ретейлеров из Южной Кореи. Там представлены изображения гаджетов линейки и описание их технических характеристик. Согласно представленной информации, смартфон разработчик оснастил дисплеем OLED на 6,7 дюймов с разрешением 3160 1440 пикселей. Частота обновления до 120 Гц.
Фронтальную сдвоенную камеру Huawei расположил на экране гаджета в продолговатом отверстии. Используется сенсор 32 Мп с датчиком 3D ToF. Основная камера P40 Pro Premium Edition пятикомпонентная.
Работает смартфон на процессоре Kirin 990 и поддерживает 5G-связь, а используемая ОС Android 10. Гаджет может похвастаться 12 Гб оперативной памяти и флэш-памятью 512 Гб. Емкость аккумулятора 5500 мАч, также есть возможность поддержки быстрой подзарядки 50 Вт и беспроводной 27 Вт. Компания Huawei оснастила новинку контроллером Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, приемником GPS и чипом NFC. По мнению экспертов, стоимость Pro Premium Edition будет от 1200 до 1300 евро.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:31