АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
EUR 83.66 USD 74.03
Курс валют на 13.03.2020

Коронавирус мутирует: В геноме SARS-CoV-2 нашли первые серьезные изменения

Ученые из Сингапура выявили первое серьезное изменение в геноме SARS-CoV-2. В сравнении с первыми образцами нашумевшего коронавируса, из нового пропал фрагмент, длина которого составляет 382 «буквы»-нуклеотида.
Коронавирус мутирует: В геноме SARS-CoV-2 нашли первые серьезные изменения

Это открытие, считают специалисты, свидетельствует о том, что данный геном является менее стабильным, чем было принято считать ранее. Результаты своей работы исследователи подробно описали в статье, которую разместили в общедоступной электронной научной библиотеке bioRxiv. Ученые подчеркивают, прежде SARS-CoV-2 было принято считать более стабильным, чем у вирусов, которые провоцируют атипичную пневмонию SARS и ближневосточную лихорадку MERS. «Нам удалось открыть первое значительное изменение, которое заключается в почти полном удалении участка, расположенного по соседству с геном ORF8. Стоит полагать, что благодаря этому была создана значительно менее активная форма данного штамма», - утверждают авторы.

По итогам этого исследования медики и биологи из Сингапура пришли к выводу, что указанный участок исчез из генома вируса примерно в феврале 2020 года. Именно это, считают они, привело к изменению характера работы белка N, а также сделало новый тип коронавируса значительно менее активным в самых ранних фазах заражения.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На видео показали новейший разведывательный вертолет…
Врачи рассказали, как самостоятельно обнаружить признаки коронавируса в организме…
В семейство смартфонов Huawei P40 войдет топовая версия Pro Premium…
На Мальдивах заработал первый в мире отель для карантина…
Лекарства для снижения холестерина подавляют деление раковых…
Елена Малышева озвучила единственную надежную защиту от…
Рыдающий участник «Дом-2» Дмитрий Дмитренко вспомнил, как попал в детский…
Хабиб Нурмагомедов о возможной отмене боя с Тони Фергюсоном: "Этого никто предсказать не…
Иосиф Пригожин высказался по поводу песни Uno группы Little Big: "Имеют большие шансы на…
Диетолог рассказала о четырёх специях, помогающих поправиться при простудном…
ВОЗ: Европа является центром пандемии…
Юрий Лоза не смог найти настоящей музыки в творчестве группы Little…
В России будут штрафовать водителей за бесплатный проезд по платным…
Андрей Белоусов назвал нефть по 35 долларов “новой устойчивой…
На параде Победы 9 мая впервые появятся новейшие танки…
Джиган публично признался Оксане Самойловой в любви после…
Павел Прилучный показал себя с окровавленным…
Коронавирус мутирует: В геноме SARS-CoV-2 нашли первые серьезные…
Саудовская Аравия будет поставлять нефть в Европу по 25 долларов за…
Forbes: 20 богатейших людей планеты за день потеряли 78 миллиардов…
Предательство Гюрова, измены Абдулова и настоящая любовь с Мартыновым: Долгий путь к счастью Ирины…
Пятница 13-го: Эзотерики назвали актуальные приметы и запреты в день…
Ушедшего с «Первого канала» Дмитрия Шепелева заметили в клубе для…
Рэпер 50 cent советует лечить коронавирус…
В РФ появилась базовая комплектация кроссовера Skoda…
Медики назвали 5 опасностей продолжительных…
Медики рассказали о 3 основных привычках, которые препятствуют распространению…
«Пойти обратно песни петь?»: Сергей Шнуров в стихах заявил, что не уйдет из…
Просмотреть все новости