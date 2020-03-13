Коронавирус мутирует: В геноме SARS-CoV-2 нашли первые серьезные изменения
Ученые из Сингапура выявили первое серьезное изменение в геноме SARS-CoV-2. В сравнении с первыми образцами нашумевшего коронавируса, из нового пропал фрагмент, длина которого составляет 382 «буквы»-нуклеотида.
Это открытие, считают специалисты, свидетельствует о том, что данный геном является менее стабильным, чем было принято считать ранее. Результаты своей работы исследователи подробно описали в статье, которую разместили в общедоступной электронной научной библиотеке bioRxiv. Ученые подчеркивают, прежде SARS-CoV-2 было принято считать более стабильным, чем у вирусов, которые провоцируют атипичную пневмонию SARS и ближневосточную лихорадку MERS. «Нам удалось открыть первое значительное изменение, которое заключается в почти полном удалении участка, расположенного по соседству с геном ORF8. Стоит полагать, что благодаря этому была создана значительно менее активная форма данного штамма», - утверждают авторы.
По итогам этого исследования медики и биологи из Сингапура пришли к выводу, что указанный участок исчез из генома вируса примерно в феврале 2020 года. Именно это, считают они, привело к изменению характера работы белка N, а также сделало новый тип коронавируса значительно менее активным в самых ранних фазах заражения.
Это открытие, считают специалисты, свидетельствует о том, что данный геном является менее стабильным, чем было принято считать ранее. Результаты своей работы исследователи подробно описали в статье, которую разместили в общедоступной электронной научной библиотеке bioRxiv. Ученые подчеркивают, прежде SARS-CoV-2 было принято считать более стабильным, чем у вирусов, которые провоцируют атипичную пневмонию SARS и ближневосточную лихорадку MERS. «Нам удалось открыть первое значительное изменение, которое заключается в почти полном удалении участка, расположенного по соседству с геном ORF8. Стоит полагать, что благодаря этому была создана значительно менее активная форма данного штамма», - утверждают авторы.
По итогам этого исследования медики и биологи из Сингапура пришли к выводу, что указанный участок исчез из генома вируса примерно в феврале 2020 года. Именно это, считают они, привело к изменению характера работы белка N, а также сделало новый тип коронавируса значительно менее активным в самых ранних фазах заражения.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:41