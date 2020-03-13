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Пятница 13-го: Эзотерики назвали актуальные приметы и запреты в день неприятностей

Пятницу 13-го принято считать днем неприятностей уже многие годы. Однако эзотерики убеждены в обоснованности данного утверждения и назвали актуальные приметы и запреты в мистическую дату.
Пятница 13-го: Эзотерики назвали актуальные приметы и запреты в день неприятностей

Прежде всего, ни семьям, ни одиноким людям не следует отправляться в дальнее путешествие в этот день, поскольку, вероятнее всего, может случиться трагедия. Если же поездку невозможно отложить на другую дату или отменить вовсе, эзотерики рекомендуют быть предельно внимательными на дороге и не пренебрегать мерами безопасности. В случае, если человеку необходимо ненадолго отъехать по делам, лучше всего не пользоваться транспортом, а отдать предпочтение пешей прогулке.

В пятницу 13-го увеличивается риск утечки ценной и конфиденциальной информации, потому экстрасенсы не советуют пользоваться мобильными устройствами в общественных местах, где их могут украсть буквально, а также дома, так как существует вероятность хакерского взлома. Кроме того, медиумы предостерегают мужчин и женщин от свиданий, и тем более регистрации браков в день неприятностей.

Также запрещены любые самостоятельные магические обряды, в том числе привороты и отвороты, поскольку их последствия непредсказуемы. Не рекомендуются медицинские и косметологические процедуры, которые могут значительно усугубить состояние здоровья в пятницу 13-го. В то же время не стоит пренебрегать известными приметами и обезопасить свою жизнь, обходя черных котов и не любуясь отражением в зеркале.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:21

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