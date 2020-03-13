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Медики назвали 5 опасностей продолжительных перелётов

С приходом весны у людей начинается первая волна долгожданных отпусков, и даже риск подхватить коронавирусную инфекцию многих не останавливает в их желании отправиться за тысячи километров от дома. Однако же медики предупреждают: авиапутешествию должна предшествовать правильная подготовка, так как продолжительные перелёты могут нести угрозу здоровью. Врачи перечислили 5 из них.

Во-первых, при пребывании человека в сидячем положении его спина нагружается намного больше, чем при ходьбе, а потому частые и продолжительные перелёты могут травмировать межпозвоночные диски, из-за чего возрастает риск заполучить грыжу шейного или поясничного отдела. Во-вторых, страдает и вся спина, сигнализируя о непорядке болевым ощущениями. В-третьих, как следствие первого и второго состояний, позднее появляются скачки артериального давления, цефалгия, головокружения, онемение пальцев на руках, боли в области сердца, недержание мочи либо стула, рассказала журналистам NEWS.ru Ольга Чижевская, занимающая в Лиге содействия развитию подиатрии должность исполнительного директора.

Четвёртую опасность продолжительного нахождения в кресле самолёта назвал ортопед-травматолог Сергей Хорошков: это развитие артроза или отложение солей, а в дальнейшем – периартрит, при котором воспаляются окружающие суставы ткани. Если недуг не начинают своевременно лечить, у человека могут возникнуть сильнейшие боли и обездвиженность конечностей.

В-пятых, продолжительные перелёты чреваты тромбозом глубоких вен ног, в которых образовываются сгустки крови. Данное состояние неофициально называется «синдромом экономического класса». Как гласят данные Всемирной организации здоровья, риск развития данного заболевания повышается в два раза после авиапутешествий, длящихся более чем 4 часа. Тромб может привести к внезапной смерти человека из-за остановки сердца.

Для того чтобы сделать перелёт максимально щадящим для здоровья, рекомендуется избегать обездвиженности, каждый час прогуливаясь по салону, совершая перекаты с носка на пятку и обратно. Также следует, находясь в кресле самолёта, снимать обувь, надевая её, только если нужно пройтись. Идеальным вариантом будет переобувание в тапочки. Для здоровья ног и всего организма используются ортопедические стельки и компрессионные чулки, так как они улучшают кровообращение и уменьшают склонность к отёчности.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:01

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