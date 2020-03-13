В России выздоровели 4 пациента с коронавирусом





Как сообщает ведомство, все выздоровевшие пациенты выписаны. Также отмечается, что в их числе один итальянец, один россиянин и двое граждан Китая. Состояние всех зараженных пациентов, которые пока остаются в клиниках, медики оценивают как удовлетворительное. По обновленным данным, всего в стране официально зарегистрировано 34 случая заражения штаммом COVID-19.Все зараженные пациенты проходят лечение в Казани, Москве и Петербурге, Нижнем Новгороде и Липецке, Забайкалье, Калининградской области, Краснодарском крае и Белгородской области.