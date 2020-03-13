Медики рассказали о 3 основных привычках, которые препятствуют распространению микробов





Из-за постоянных изменений погоды люди чаще всего подвержены простудным заболеваниям. Эксперты утверждают, для защиты от микробов необходимо выполнять несколько действий. Прежде всего, нужно тщательно мыть руки. Если игнорировать этот процесс, патогенные микроорганизмы могут проникать в организм и провоцировать большое количество болезней. Самое важное - осуществлять мытье рук в течении не меньше 20-30 секунд, а также следить за тем, чтобы вода не была слишком тёплой или холодной.При длительном пребывании на улице необходимо использовать дезинфицирующее средство очищения кожного покрова. В его состав должен входить спирт, в количестве не меньше 60%. Во время рабочего процесса необходимо также применять средство, способное обезвредить бактерии. Это также касается и владельцев автомобилей. Желательно обрабатывать кожу рук по несколько раз в день. Поскольку ногти являются благоприятной почвой для патогенных микроорганизмов, а действие инфекции повышается при касании или трении человеком глаз, носа или рта, то лучше всего или укорачивать их длину, или особенно тщательно проводить очищение скрытых областей.