Волонтер Венди Хокинс обнаружила картину Сальвадора Дали на барахолке





В городе Китти-Хок, штат Северной Каролины, Венди Хокинс как обычно выполняла свои рабочие обязанности в комиссионном магазине. Прежде чем выставить товар на прилавок, она сортировала художественные работы для предварительной оценки в галерее неподалеку. Как выяснилось, американский волонтер нашла одну из известных иллюстраций Сальвадора Дали к «Божественной комедии» Данте Алигьери.Владелица галереи Медлен Смит заметила подпись художника, сделанную карандашом, на акварели. Согласно информации, опубликованной изданием Smithsonian, шедевр относится к серии картин, датированных 50-60-ми годами, и наглядно демонстрирует мужчину и женщину из 32-й песни второго раздела «Чистилища». Комиссионный магазин продал шедевр Сальвадора Дали за 1200 тысяч долларов (около 88 тысяч рублей), которые были направленны на благотворительность и на помощь жертвам работорговли.Как известно, 10-летняя работа художника над картинами к произведению Данте Алигьери лишь недавно появилась в галереях по всему миру, поскольку в 60-х годах прошлого века критики запретили живописцу испанского происхождения иллюстрировать итальянскую поэму.