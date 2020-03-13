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Волонтер Венди Хокинс обнаружила картину Сальвадора Дали на барахолке

Американский волонтер Венди Хокинс обнаружила картину Сальвадора Дали на барахолке. Оригинал иллюстрации 32-й песни «Божественной комедии» был найдет во время сортировки полученного товара.
Волонтер Венди Хокинс обнаружила картину Сальвадора Дали на барахолке

В городе Китти-Хок, штат Северной Каролины, Венди Хокинс как обычно выполняла свои рабочие обязанности в комиссионном магазине. Прежде чем выставить товар на прилавок, она сортировала художественные работы для предварительной оценки в галерее неподалеку. Как выяснилось, американский волонтер нашла одну из известных иллюстраций Сальвадора Дали к «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Владелица галереи Медлен Смит заметила подпись художника, сделанную карандашом, на акварели. Согласно информации, опубликованной изданием Smithsonian, шедевр относится к серии картин, датированных 50-60-ми годами, и наглядно демонстрирует мужчину и женщину из 32-й песни второго раздела «Чистилища». Комиссионный магазин продал шедевр Сальвадора Дали за 1200 тысяч долларов (около 88 тысяч рублей), которые были направленны на благотворительность и на помощь жертвам работорговли.

Как известно, 10-летняя работа художника над картинами к произведению Данте Алигьери лишь недавно появилась в галереях по всему миру, поскольку в 60-х годах прошлого века критики запретили живописцу испанского происхождения иллюстрировать итальянскую поэму.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:31

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