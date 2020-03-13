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Ведущий «Дом-2» Влад Кадони впервые рассказал о смерти отца

Ведущий скандального проекта «Дом-2» Влад Кадони впервые за долгое время решился на откровение. Мужчина поделился с подопечными по телестройке своей личной трагедией и рассказал о смерти своего папы.
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони впервые рассказал о смерти отца

Во время очередного эфира программы «Бородина против Бузовой» некоторые участники «Дом-2» поделились своими откровениями. Не остался в стороне и ведущий телестройки Влад Кадони. Беседа о родственниках, которые давно умерли, началась из-за разборок отношений участницы шоу «Дом-2» Саши Черно и ее матери, которая все еще пытается помириться с дочерью, но пока ее попытки тщетны.

Так, Кадони сказал, что о смерти своего отца он узнал спустя время. Ему просто сказали, что мужчины уже нет в живых. Кроме того, Влад подчеркнул, ему не за что прощать своего родителя, так как его убили. По словам Влада, просто у него в жизни получилось именно так, а не иначе. Причем, о кончине своего папы он узнал, когда уже был достаточно взрослым.

Стоит отметить, в прошлом году мама ведущего проекта «Дом-2» Влада Кадони вновь вышла замуж. Церемония бракосочетания прошла в столичном ЗАГСЕ.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:33

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