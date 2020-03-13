Россиян заверили в готовности страны к внешним потрясениям





Федеральный регулятор поясняет, что в финансовой системе РФ накоплены достаточные буферы ликвидности и капитала, как рублевых, так и валютных. Кроме того, в ЦБ РФ заверяют, что в распоряжении Банка России имеется полный инструментарий для поддержания дальнейшей стабильности, а все системы и подразделения банка готовы к оперативному реагированию при возникновении любой необходимости. На данный момент на фоне обвала российских фондовых рынков и падения курса рубля в Центробанке уже предприняли некоторые меры для поддержания стабильности в экономике. К примеру, 11 марта федеральный регулятор принял решение продать валюты на общую сумму свыше 3,5 миллиардов рублей в качестве упреждающей меры. Кроме того, уже 13 марта было решено провести аукцион репо на общую сумму в 500 миллиардов рублей.Кроме всего прочего, в России вводятся временные послабления для финучреждений страны, что позволит обеспечить поддержку туристической и транспортной отраслям, а также обеспечить производителей товаров медицинского назначения доступными кредитами.