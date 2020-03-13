«Пойти обратно песни петь?»: Сергей Шнуров в стихах заявил, что не уйдет из политики
Российский музыкант и с недавних пор член Партии роста Сергей Шнуров в стихах заявил, что не уйдет из политики. Рок-исполнитель опубликовал очень прямолинейный стих без цензурных правок на странице в Instagram, в котором ответил всем критикам и недоброжелателям.
20 февраля 2020 года киноактер и общественный деятель получил удостоверение о членстве в политической организации Бориса Титова, после чего на просторах интернета и в СМИ разгорелось бурное обсуждение смены деятельности Сергея Шнурова. Некоторые критики не сдерживали себя в выражениях и буквально оскорбляли певца, заявляя, что его место исключительно на сцене или на экране телевизора.
В своей публикации в социальной сети Сергей Шнуров написал стих в качестве ответа всем недоброжелателям: «Пойду обратно песни петь. Сыт я по горло и по уши. Гитара, самолет, вокал. Жить снова станет еще лучше». Прочитав первую половину произведения, подписчики предположили, будто начинающий политик действительно опустил руки и не будет продолжать задуманное. Однако в продолжении талантливый актер «политконкретно» заявил, что не осуществит желание критиков и не уйдет из партии.
Примечательно, что поклонники музыканта разделились на две группы: одна поддерживает Сергея Шнурова в политическом развитии, а другая – просит вернуться к «благодарным слушателям». Кроме того, некоторые пользователи Сети написали свои «обращения в стихах» в комментариях под постом.
20 февраля 2020 года киноактер и общественный деятель получил удостоверение о членстве в политической организации Бориса Титова, после чего на просторах интернета и в СМИ разгорелось бурное обсуждение смены деятельности Сергея Шнурова. Некоторые критики не сдерживали себя в выражениях и буквально оскорбляли певца, заявляя, что его место исключительно на сцене или на экране телевизора.
В своей публикации в социальной сети Сергей Шнуров написал стих в качестве ответа всем недоброжелателям: «Пойду обратно песни петь. Сыт я по горло и по уши. Гитара, самолет, вокал. Жить снова станет еще лучше». Прочитав первую половину произведения, подписчики предположили, будто начинающий политик действительно опустил руки и не будет продолжать задуманное. Однако в продолжении талантливый актер «политконкретно» заявил, что не осуществит желание критиков и не уйдет из партии.
Примечательно, что поклонники музыканта разделились на две группы: одна поддерживает Сергея Шнурова в политическом развитии, а другая – просит вернуться к «благодарным слушателям». Кроме того, некоторые пользователи Сети написали свои «обращения в стихах» в комментариях под постом.