«Украина дорого заплатит за эти подарки»: Эксперт оценил объявленную военную помощь США Киеву
В Пентагоне недавно пообещали, что Украина получит от США очередной пакет военной помощи, который включает в себе в том числе патрульные катера береговой охраны. Впрочем, как считает российский политолог Александр Асафов, подобные подарки могут дорого обойтись Киеву.
Эксперт в частности напомнил, что история знает уже довольно большое количество случаев, которые только подтверждают, что за помощь Вашингтона приходится впоследствии дорого платить. К примеру, во время войны 1941-1945 годов по программе ленд-лиза Советскому Союзу пришлось платить заокеанским партнерам. Более того, Российская Федерация, как правопреемник СССР, завершила выплаты за эту помощью только в середине нулевых годов нынешнего столетия. «Любая помочь от американцев всегда преследует конкретные финансовые интересы», - добавил он.
Политолог также отметил, что, передавая катера украинской стороне, США непременно выдвинут определенные политические требования. К примеру, они могут потребовать расположения своей военной группировки в акватории Черного моря. «Не стоит забывать что обслуживание указанной техники могут осуществлять лишь американские эксперты, поэтому в долговременной перспективе Вашингтон сможет серьезно заработать на этой помощи. Украина дорого заплатит за эти подарки», - добавил Асафов.
Эксперт в частности напомнил, что история знает уже довольно большое количество случаев, которые только подтверждают, что за помощь Вашингтона приходится впоследствии дорого платить. К примеру, во время войны 1941-1945 годов по программе ленд-лиза Советскому Союзу пришлось платить заокеанским партнерам. Более того, Российская Федерация, как правопреемник СССР, завершила выплаты за эту помощью только в середине нулевых годов нынешнего столетия. «Любая помочь от американцев всегда преследует конкретные финансовые интересы», - добавил он.
Политолог также отметил, что, передавая катера украинской стороне, США непременно выдвинут определенные политические требования. К примеру, они могут потребовать расположения своей военной группировки в акватории Черного моря. «Не стоит забывать что обслуживание указанной техники могут осуществлять лишь американские эксперты, поэтому в долговременной перспективе Вашингтон сможет серьезно заработать на этой помощи. Украина дорого заплатит за эти подарки», - добавил Асафов.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:00