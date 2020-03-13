«Украина дорого заплатит за эти подарки»: Эксперт оценил объявленную военную помощь США Киеву





Эксперт в частности напомнил, что история знает уже довольно большое количество случаев, которые только подтверждают, что за помощь Вашингтона приходится впоследствии дорого платить. К примеру, во время войны 1941-1945 годов по программе ленд-лиза Советскому Союзу пришлось платить заокеанским партнерам. Более того, Российская Федерация, как правопреемник СССР, завершила выплаты за эту помощью только в середине нулевых годов нынешнего столетия. «Любая помочь от американцев всегда преследует конкретные финансовые интересы», - добавил он.Политолог также отметил, что, передавая катера украинской стороне, США непременно выдвинут определенные политические требования. К примеру, они могут потребовать расположения своей военной группировки в акватории Черного моря. «Не стоит забывать что обслуживание указанной техники могут осуществлять лишь американские эксперты, поэтому в долговременной перспективе Вашингтон сможет серьезно заработать на этой помощи. Украина дорого заплатит за эти подарки», - добавил Асафов.