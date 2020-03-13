Следственный комитет в Москве начал проверку после гибели водителя от упавшего дерева
Юлия Иванова, занимающая в ГСУ СК РФ по Москве должность старшего помощника руководителя, сообщила о том, что Следственный комитет уже начал проверку после инцидента с упавшим деревом, приведшего к ДТП и гибели в нём водителя. Сильный ветер, скорость которого местами достигает 25 м/с, наблюдается в российской столице и в регионах центральной части государства со вчерашнего вечера.
Инцидент, о котором идёт речь, имел место на ул. 1-я Мясниковская сегодня в 11:50, когда дерево упало на проезжавшую мимо иномарку Mazda. Автомобиль проехал ещё около 100 метров и столкнулся с двумя припаркованными машинами. В ДТП погиб водитель Mazda.
Сотрудниками СК начата доследственная проверка по факту произошедшего, по её итогам специалисты примут процессуальное решение.
Инцидент, о котором идёт речь, имел место на ул. 1-я Мясниковская сегодня в 11:50, когда дерево упало на проезжавшую мимо иномарку Mazda. Автомобиль проехал ещё около 100 метров и столкнулся с двумя припаркованными машинами. В ДТП погиб водитель Mazda.
Сотрудниками СК начата доследственная проверка по факту произошедшего, по её итогам специалисты примут процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:59