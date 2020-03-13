Учёные : Вдыхание загрязнённого воздуха может привести к ожирению

"Содержание кишечного микробиома может в существенной степени нарушаться в том случае, если человеку приходится дышать грязным воздухом. И речь идёт даже не о твердых частицах, а, к примеру, об озоне, большие объемы которого делают его чрезвычайно опасным для здоровья. Газ приводит к гибели кишечных бактерий, которые необходимы для хорошей работы системы метаболизма", — сообщила ведущий автор исследования Таня Альдерете.





Учёные из Университета Колорадо в Боулдере сообщают, что ранее никто и не подозревал о связи грязного воздуха с ожирением, однако после того, как было произведено исследование, стало ясно, что данная проблема является очень серьёзной. Она провоцирует нарушение работы кишечных бактерий, и в итоге происходит сбой в метаболизме, способный привести к ожирению.Недавно стало известно, специалисты смогли выяснить, что кишечные бактерии, отвечающие, согласно ранним исследованиям, только за работу ЖКТ, принимают участие чуть ли не во всех основных физиологических процессах. Специалисты считают, проблемы с кишечными бактериями могут быть связаны с развитием расстройства аутистического спектра.