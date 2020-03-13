Учёные : Вдыхание загрязнённого воздуха может привести к ожирению
Учёные провели исследование и пришли к выводу, что вдыхание загрязнённого воздуха наносит вред не только органам дыхания, но и системе метаболизма. Происходит негативное влияние на кишечный микробиом и повышается вероятность ожирения.
Учёные из Университета Колорадо в Боулдере сообщают, что ранее никто и не подозревал о связи грязного воздуха с ожирением, однако после того, как было произведено исследование, стало ясно, что данная проблема является очень серьёзной. Она провоцирует нарушение работы кишечных бактерий, и в итоге происходит сбой в метаболизме, способный привести к ожирению.
Недавно стало известно, специалисты смогли выяснить, что кишечные бактерии, отвечающие, согласно ранним исследованиям, только за работу ЖКТ, принимают участие чуть ли не во всех основных физиологических процессах. Специалисты считают, проблемы с кишечными бактериями могут быть связаны с развитием расстройства аутистического спектра.
Учёные из Университета Колорадо в Боулдере сообщают, что ранее никто и не подозревал о связи грязного воздуха с ожирением, однако после того, как было произведено исследование, стало ясно, что данная проблема является очень серьёзной. Она провоцирует нарушение работы кишечных бактерий, и в итоге происходит сбой в метаболизме, способный привести к ожирению.
"Содержание кишечного микробиома может в существенной степени нарушаться в том случае, если человеку приходится дышать грязным воздухом. И речь идёт даже не о твердых частицах, а, к примеру, об озоне, большие объемы которого делают его чрезвычайно опасным для здоровья. Газ приводит к гибели кишечных бактерий, которые необходимы для хорошей работы системы метаболизма", — сообщила ведущий автор исследования Таня Альдерете.
Недавно стало известно, специалисты смогли выяснить, что кишечные бактерии, отвечающие, согласно ранним исследованиям, только за работу ЖКТ, принимают участие чуть ли не во всех основных физиологических процессах. Специалисты считают, проблемы с кишечными бактериями могут быть связаны с развитием расстройства аутистического спектра.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:21