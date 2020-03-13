Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на бензине

Dacia Sandero 0,9 TCe

Seat Leon

Kia Picanto

Seat Ibiza

Suzuki Baleno





Данное транспортное средство получило большую популярность благодаря повышенной экономичности. На 100 километров в условиях движения по трассе автомобиль расходует не более 5,5 литра бензина. При езде по городу транспортное средство потребляет немного больше топлива, но и эти значения не являются критичными по сравнению с другими седанами среднего и бюджетного ценового сегментов. Dacia Sandero в Росси продается под брендом Renault. Производитель заявляет, что модель имеет минимальный расход в 4,5 литра на 100 километров. Под капотом автомобиля располагается силовой агрегат на 1,1 литра при мощности в 90 лошадиных сил. Также транспортное средство имеет современный дизайн, оптимально подходящий для езды по городским дорогам.Автомобиль построен на платформе MQB, которая также использовалась в предыдущем поколении модели. Хэтчбек имеет длину в 4,3 метра, ввиду чего отлично подходит для использования в городских условиях. Передняя часть автомобиля немного напоминает кроссовер Seat Tarraco, но с менее густо расположенными прутьями решетки радиатора. Передняя оптика растянута почти на всю ширину кузова, из-за чего автомобиль выглядит размеренно и гладко. Салон Seat Leon 2020 также отличается от предшественников. На торпеде разместился тачскрин на 8,2 и 10 дюймов в зависимости от вариации. Отличным дополнением для водителей, выбирающих семейное транспортное средство, является багажник на 617 литров. Под капотом автомобиля устанавливают мотор на 1 литр при мощности в 90 лошадиных сил в базовой вариации. На 100 километров пути модель расходует 5,6 литра на трассе. По городу потребление немного увеличивается.Данное транспортное средство пользуется большой популярностью у представительниц прекрасного пола. При компактном дизайне автомобиль полностью отвечает всем современным потребностям. Под капотом Kia Picanto располагается мотор на 1 литр при мощности в 67 лошадиных сил в базовой вариации. По расходу топлива транспортное средство сопоставимо с Volkswagen Up 1,0 TSI 90. На 100 километров пути ему требуется примерно 5,1 литра. Третья строчка рейтинга досталась автомобилю из-за относительно слабого силового агрегата. В то же время, транспортное средство имеет максимальную скорость до 180 километров в час. В городских условиях модель имеет расход примерно в 6,2 литра на 100 километров. При клиренсе в 16 сантиметров автомобиль может справляться и с пересеченной местностью. До 100 километров в час машина разгоняется примерно за 13 секунд.Автомобиль был презентован в 2017 году, получив большую популярность. Базовая версия транспортного средства работает на основе силового агрегата на 1,4 литра при мощности в 75 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают МКПП на 7 ступеней. В продаже в России автомобиль имеется в трех вариациях. Модель отличается минимальным расходом топлива в 4,5 литра на 100 километров по трассе. В городских условиях транспортное средство потребляет примерно на 0,9 литра больше. До 80-го года крупнейший автопроизводитель Испании - Seat очень тесно сотрудничал с концерном Fiat, который, в свою очередь, занимает лидирующие позиции в итальянском автопроме. Из-за этого дизайн транспортных средств от компаний практически не отличается друг от друга. Модель Ibiza имеет вариации с тремя и пятью дверьми, как и несколько линеек от Fiat. Стоимость Seat Ibiza в России составляет примерно 820 тысяч рублей в базовой вариации.Транспортное средство за период с 1995 года получило огромное количество вариаций. Самая современная версия представлена в кузове универсала, имея при этом минимальное потребление топлива. На 100 километров по трассе автомобиль расходует около 5,1 литра бензина. Под капотом транспортного средства располагается силовой агрегат на 1,9 литра при мощности в 75 лошадиных сил. Автомобиль имеет современную визуальную составляющую. В кузове универсала объем багажника при сложенных задних сидениях транспортного средства составляет более 1000 литров. В России за данное транспортное средство придется отдать порядка 890 тысяч рублей.