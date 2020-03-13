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В Китае рассказали, как Россия может победить США без ядерного оружия

Эксперты авторитетного издания Sohu (Китай) оценили шансы РФ на победу над США без использования своего ядерного потенциала. На данный момент, говорится в публикации газеты, США и Россия – мощнейшие военные державы в мире.
В Китае рассказали, как Россия может победить США без ядерного оружия

Издание отмечает, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются напряженными уже не один десяток лет. Между тем, в последние годы США не оставляют попыток задушить конкурента санкциями, в свою очередь Россия «периодически отправляет к берегам потенциального противнинка свои атомные субмарины». Авторы Sohu уверены, что на данный момент военный потенциал обеих стран уравновешивает друг друга. Кроме того, Россия, как считают китайские аналитики, во многих военных аспектах существенно превосходит своего заокеанского оппонента. К примеру, в распоряжении Москвы имеются самые продвинутые во всем мире системы ПВО, а армия этой страны постоянно пополняется оружием, которое не знает равных.

В числе преимуществ США эксперты называют большое количество авианосцев и мощные ВВС. Отмечают аналитики и финансовую мощь Америки. Однако, уверены авторы материала, Россия сможет победить США даже без применения ядерного оружия, однако достичь таких результатов Россия сможет лишь в том случае, если прибегнет к помощи союзников и объединится с другими странами.

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Политика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:44

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