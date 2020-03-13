Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко ужаснула фигурой до липосакции
У звезды скандального телевизионного проекта «Дом-2» Екатерины Колисниченко получилось шокировать своих поклонников. Девушка показала, какой была ее фигура до так называемой липосакции.
Стоит отметить, что в прошлом году экс-участница проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко стала мамой. Известно, что находясь в положении, девушка ни в чем себе практически не отказывала. Впоследствии Екатерина набрала целых 30 лишних килограмм.
Причем, сначала Колисниченко не сильно стеснялась того, что поправилась, но потом все-таки решила изменить ситуацию. Сделала девушка это радикальным способом с помощью пластической операции.
После на протяжении трех месяцев молодая мама не показывала, как изменилась ее внешность. И вот, наконец, Колисниченко показала фото и раскрыла все подробности. Так, Екатерина рассказала, что до операции весила 72 килограмма, а сейчас ее вес составляет 63.
Многие фолловеры Колисниченко признались, что шокированы тем, как она выглядела до пластики. Экс-участница проекта «Дом-2» поспешила сказать, что она на тот момент носила корсеты и пыталась не выставлять напоказ свою ужасную фигуру.
Стоит отметить, что в прошлом году экс-участница проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко стала мамой. Известно, что находясь в положении, девушка ни в чем себе практически не отказывала. Впоследствии Екатерина набрала целых 30 лишних килограмм.
Причем, сначала Колисниченко не сильно стеснялась того, что поправилась, но потом все-таки решила изменить ситуацию. Сделала девушка это радикальным способом с помощью пластической операции.
После на протяжении трех месяцев молодая мама не показывала, как изменилась ее внешность. И вот, наконец, Колисниченко показала фото и раскрыла все подробности. Так, Екатерина рассказала, что до операции весила 72 килограмма, а сейчас ее вес составляет 63.
Многие фолловеры Колисниченко признались, что шокированы тем, как она выглядела до пластики. Экс-участница проекта «Дом-2» поспешила сказать, что она на тот момент носила корсеты и пыталась не выставлять напоказ свою ужасную фигуру.