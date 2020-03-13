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«В бейсболе не плачут»: Зараженный коронавирусом Том Хэнкс поблагодарил фанатов, находясь в изоляции

Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон сообщили о том, что заразились коронавирусом. Голливудский актер вышел на связь в сети Facebook и поблагодарил фанатов за поддержку и заботу, находясь в изоляции в Австралии.
«В бейсболе не плачут»: Зараженный коронавирусом Том Хэнкс поблагодарил фанатов, находясь в изоляции

В четверг, 12-го марта 2020 года 63-летний американский продюсер и сценарист опубликовал запись на личной странице в Facebook, в которой написал, что им с Ритой Уилсон приходится переживать непростое жизненное испытание. По словам Тома Хэнкса, они оба заразились COVID-2019 и для безопасности близких людей приняли решение лечиться в изоляции. Как известно, актеры, находясь в Австралии, почувствовали недомогание по всему телу, после чего провели тест и узнали об инфицировании вирусом.

Согласно записи, супруги проконсультировались со специалистами, которые побудили пару принять непростое решение о временной изоляции, ради защиты родных и близких, которые находятся в зоне повышенного риска заражения. Том Хэнкс назвал сложившиеся обстоятельства жизненным испытанием, но в то же время убежден, что им с женой удастся достойно его пройти.

Напоследок актер написал: «Запомните, несмотря на все события, в бейсболе не плачут». Всего за 10 часов после публикации запись собрала более 44 тысяч комментариев от поклонников и коллег.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:52

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