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«Его нет с нами уже два года»: Анна Банщикова почтила память покойного Олега Табакова

Известная российская актриса Анна Банщикова решила почтить память Олега Табакова. Народный артист, напомним, ушел из жизни 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.
«Его нет с нами уже два года»: Анна Банщикова почтила память покойного Олега Табакова

На страничке Анны Банщиковой в социальной сети Instagram появилась публикация, в которой актриса делится с подписчиками своими воспоминаниями о бывшем худруке МХТ им. Чехова и театра «Табакерка». По ее словам, супруг Марины Зудиной имел одну уникальную особенность – он мог всего одним небольшим смешком, одним взглядом или одной фразой вселить в собеседника оптимизм и спокойствие.
«Всего одним взглядом вселял в тебя спокойствие и оптимизм. Сейчас, когда планету лихорадить, модно открыть любую книгу, любое издание с интервью Олега Табакова и от одних его слов становится спокойнее, ты снова находишь внутреннее равновесие. Его нет с нами уже два года», - отметила артистка.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:41

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