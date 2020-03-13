«Его нет с нами уже два года»: Анна Банщикова почтила память покойного Олега Табакова

«Всего одним взглядом вселял в тебя спокойствие и оптимизм. Сейчас, когда планету лихорадить, модно открыть любую книгу, любое издание с интервью Олега Табакова и от одних его слов становится спокойнее, ты снова находишь внутреннее равновесие. Его нет с нами уже два года», - отметила артистка.

На страничке Анны Банщиковой в социальной сети Instagram появилась публикация, в которой актриса делится с подписчиками своими воспоминаниями о бывшем худруке МХТ им. Чехова и театра «Табакерка». По ее словам, супруг Марины Зудиной имел одну уникальную особенность – он мог всего одним небольшим смешком, одним взглядом или одной фразой вселить в собеседника оптимизм и спокойствие.