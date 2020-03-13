Группа Little Big запустила в Tik-Tok челлендж в поддержку своей песни «Uno» для «Евровидения»
Отечественный панк-рэйв-коллектив из Санкт-Петербурга Little Big, который отправится на международное вокальное соревнование «Евровидение» в этом году, запустил в Tik-Tok челлендж в поддержку своей музыкальной композиции под названием «Uno». Число просмотров видеоработы на эту песню, опубликованной в YouTube, менее чем за сутки превысило 3 000 000.
Своим челленджем участники Little Big призывают всех выучить простые танцевальные движения и тем самым поддержать их. Конкурсная музыкальная композиция была представлена артистами накануне в эфире телешоу «Вечерний Ургант» и продолжает стремительно набирать просмотры на видеохостинге YouTube.
Несмотря на то, что фанаты группы предрекают ей как минимум вход в первую «тройку», музыкальный продюсер и светская львица Яна Рудковская не столь уверенна в победе петербургских ребят, полагая, что песне «Uno» может не хватить «хитовости».
Своим челленджем участники Little Big призывают всех выучить простые танцевальные движения и тем самым поддержать их. Конкурсная музыкальная композиция была представлена артистами накануне в эфире телешоу «Вечерний Ургант» и продолжает стремительно набирать просмотры на видеохостинге YouTube.
Несмотря на то, что фанаты группы предрекают ей как минимум вход в первую «тройку», музыкальный продюсер и светская львица Яна Рудковская не столь уверенна в победе петербургских ребят, полагая, что песне «Uno» может не хватить «хитовости».