АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
EUR 83.66 USD 74.03
Курс валют на 13.03.2020

Александр Васильев обратился к поклонникам из Лиссабона : "Язык заплетается"

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев на своей странице в Instagram рассказал, чем занимается в солнечном Лиссабоне. Поскольку историк моды имеет две страсти - путешествия и моду - он решил создать выездную школу и теперь делится впечатлениями.

Недавно Александр Васильев обратился к поклонникам прямо из столицы Португалии - Лиссабона. На видео телеведущий предстал в красивом и стильном наряде, который гармонично соединил в себе все оттенки синего и дополнил образ аксессуарами. «В Лиссабоне сейчас стоит солнечная погода, на улице +26, +27».

Ведущий уверен, коронавирус из Китая уже в городе, хотя нет зарегистрированных случаев инфицирования, однако, согласно официальным данным, число людей, у которых обнаружено заболевание, достигло 44. Опыт других стран показывает, ежедневно ситуация может поменяться в худшую сторону.

Многие поклонники историка моды и ведущего программы «Модный приговор» просят его публиковать как можно больше фотографий, чтобы люди могли насладиться красотой города и прекрасными пейзажами. «Александр, вы такой приятный! На вас приятно смотреть и приятно слушать», «Какой Вы позитивный человек! Посмотришь на Вас и настроение поднимается», - прокомментировали публикацию подписчики Александра Васильева.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о 3 основных привычках, которые препятствуют распространению…
«Пойти обратно песни петь?»: Сергей Шнуров в стихах заявил, что не уйдет из…
Волонтер Венди Хокинс обнаружила картину Сальвадора Дали на…
Учёные : Вдыхание загрязнённого воздуха может привести к…
Россиян заверили в готовности страны к внешним…
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
Александр Васильев обратился к поклонникам из Лиссабона : "Язык…
«Его нет с нами уже два года»: Анна Банщикова почтила память покойного Олега…
Алена Шишкова об Алисе: "Горжусь своей дочкой, которая справилась с дефиле в длинном платье и ботинках на 2 размера…
В Санкт-Петербурге злоумышленники украли из храма великомученицы Анастасии более 2-х миллионов…
Toyota представила «заряженную» версию седана Camry…
Компания Xiaomi представит бюджетную версию Mi 10 Pro с уменьшенным…
«Украина дорого заплатит за эти подарки»: Эксперт оценил объявленную военную помощь США…
Группа Little Big запустила в Tik-Tok челлендж в поддержку своей песни «Uno» для…
В России выздоровели 4 пациента с…
В Китае рассказали, как Россия может победить США без ядерного…
Актёр Марк Богатырёв признался, что счастлив рядом с Татьяной…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони впервые рассказал о смерти…
Адвокат Оксаны Самойловой оценил ее шансы при разводе с Джиганом: "Процесс затянется на год, но она получит…
В Челябинске следователи прокомментировали убийство женщины-дворника, 30 лет выдававшей себя за…
Дочь Вячеслава Малафеева Ксения вернулась домой после задержания из-за торговли…
Бюджетный флагман Samsung A21 получил квадрокамеру и мощный процессор MediaTek Helio…
"Будьте осознанными и внимательными": Настя Каменских поделилась мыслями и правилами…
Следственный комитет в Москве начал проверку после гибели водителя от упавшего…
«В бейсболе не плачут»: Зараженный коронавирусом Том Хэнкс поблагодарил фанатов, находясь в…
Суд отложил процесс по разводу Лолиты Милявской из-за попавшего в карантин…
Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко ужаснула фигурой до…
Анна Исаева о создании ленты о Юлии Началовой: «Пока снимался фильм, мы…
Просмотреть все новости