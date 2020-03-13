Александр Васильев обратился к поклонникам из Лиссабона : "Язык заплетается"

Недавно Александр Васильев обратился к поклонникам прямо из столицы Португалии - Лиссабона. На видео телеведущий предстал в красивом и стильном наряде, который гармонично соединил в себе все оттенки синего и дополнил образ аксессуарами.Ведущий уверен, коронавирус из Китая уже в городе, хотя нет зарегистрированных случаев инфицирования, однако, согласно официальным данным, число людей, у которых обнаружено заболевание, достигло 44. Опыт других стран показывает, ежедневно ситуация может поменяться в худшую сторону.Многие поклонники историка моды и ведущего программы «Модный приговор» просят его публиковать как можно больше фотографий, чтобы люди могли насладиться красотой города и прекрасными пейзажами. «Александр, вы такой приятный! На вас приятно смотреть и приятно слушать», «Какой Вы позитивный человек! Посмотришь на Вас и настроение поднимается», - прокомментировали публикацию подписчики Александра Васильева.