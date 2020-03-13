Алена Шишкова об Алисе: "Горжусь своей дочкой, которая справилась с дефиле в длинном платье и ботинках на 2 размера больше"

Алена Шишкова побывала со своей дочерью Алисой на предпремьерном показе мультфильма под названием "Тролли. Мировой тур". Сегодня знаменитая модель разместила несколько фотографий и видео с данного мероприятия. На кадрах дочь Тимати запечатлена в платье в пол и с разноцветными волосами. Видео сделано в момент модного показа, в котором Алиса принимала участие. В комментарии Алена Шишкова написала:Пользователи Сети отметили, что Алиса хорошо справилась с показом и пошутили, написав, что она может стать достойной конкуренткой для звездной матери. Фанаты Алены Шишковой написали, что обожают ее дочь и желают ей успеха и удачи в творческих начинаниях. Пост модели уже набрал почти 65 000 лайков.