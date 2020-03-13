Алена Шишкова об Алисе: "Горжусь своей дочкой, которая справилась с дефиле в длинном платье и ботинках на 2 размера больше"
Алена Шишкова рассказал преданным поклонникам в Instagram, что гордится своей дочерью Алисой. Модель отметила, что ее наследница прекрасно справилась с дефиле в длинном платье и ботинках на 2 размера больше.
Алена Шишкова побывала со своей дочерью Алисой на предпремьерном показе мультфильма под названием "Тролли. Мировой тур". Сегодня знаменитая модель разместила несколько фотографий и видео с данного мероприятия. На кадрах дочь Тимати запечатлена в платье в пол и с разноцветными волосами. Видео сделано в момент модного показа, в котором Алиса принимала участие. В комментарии Алена Шишкова написала: "Горжусь своей дочкой, которая прекрасно справилась с дефиле в длинном платье и ботинках на 2 размера больше".
Пользователи Сети отметили, что Алиса хорошо справилась с показом и пошутили, написав, что она может стать достойной конкуренткой для звездной матери. Фанаты Алены Шишковой написали, что обожают ее дочь и желают ей успеха и удачи в творческих начинаниях. Пост модели уже набрал почти 65 000 лайков.
Алена Шишкова побывала со своей дочерью Алисой на предпремьерном показе мультфильма под названием "Тролли. Мировой тур". Сегодня знаменитая модель разместила несколько фотографий и видео с данного мероприятия. На кадрах дочь Тимати запечатлена в платье в пол и с разноцветными волосами. Видео сделано в момент модного показа, в котором Алиса принимала участие. В комментарии Алена Шишкова написала: "Горжусь своей дочкой, которая прекрасно справилась с дефиле в длинном платье и ботинках на 2 размера больше".
Пользователи Сети отметили, что Алиса хорошо справилась с показом и пошутили, написав, что она может стать достойной конкуренткой для звездной матери. Фанаты Алены Шишковой написали, что обожают ее дочь и желают ей успеха и удачи в творческих начинаниях. Пост модели уже набрал почти 65 000 лайков.