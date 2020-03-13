Рэпер ST и его жена Ассоль впервые стали родителями
Известный российский рэп-исполнитель ST и его жена Ассоль стали молодыми родителями, у знаменитостей родилась дочь. Об этом радостном событии счастливые родители рассказали поклонникам на своих страничках в социальной сети Instagram.
На страничке модели, к примеру, появилась черно-белая фотография, на которой звездное семейство запечатлено рядом с новорожденной. «Любовь выглядит так», - гласит ее подпись. В свою очередь музыкант разместил на своей страничке фотографию с малышкой на руках, заявив, что они с супругой очень ждали ее рождения.
Поклонники моментально отреагировали на эти публикации, завалив новоиспеченных родителей поздравлениями и пожеланиями любви, счастью и, конечно же, здоровья, как родителям, так и их новорожденной дочери. К слову, о том, какое имя ST и Ассоль выбрали для дочери, пара пока не рассказала.
На страничке модели, к примеру, появилась черно-белая фотография, на которой звездное семейство запечатлено рядом с новорожденной. «Любовь выглядит так», - гласит ее подпись. В свою очередь музыкант разместил на своей страничке фотографию с малышкой на руках, заявив, что они с супругой очень ждали ее рождения.
Поклонники моментально отреагировали на эти публикации, завалив новоиспеченных родителей поздравлениями и пожеланиями любви, счастью и, конечно же, здоровья, как родителям, так и их новорожденной дочери. К слову, о том, какое имя ST и Ассоль выбрали для дочери, пара пока не рассказала.