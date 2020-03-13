Рэпер ST и его жена Ассоль впервые стали родителями

На страничке модели, к примеру, появилась черно-белая фотография, на которой звездное семейство запечатлено рядом с новорожденной. «Любовь выглядит так», - гласит ее подпись. В свою очередь музыкант разместил на своей страничке фотографию с малышкой на руках, заявив, что они с супругой очень ждали ее рождения.Поклонники моментально отреагировали на эти публикации, завалив новоиспеченных родителей поздравлениями и пожеланиями любви, счастью и, конечно же, здоровья, как родителям, так и их новорожденной дочери. К слову, о том, какое имя ST и Ассоль выбрали для дочери, пара пока не рассказала.