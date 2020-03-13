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Рыдающий участник «Дом-2» Дмитрий Дмитренко вспомнил, как попал в детский дом

Звезда проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко растрогался до слез. Более того, мужчина признался, что немного завидует Саше Черно, ведь ее мама жива. Участник телестройки вспомнил о том, как попал в детский дом.
Рыдающий участник «Дом-2» Дмитрий Дмитренко вспомнил, как попал в детский дом

О своих воспоминаниях участник проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко рассказал во время эфира программы «Бородина против Бузовой». Своими откровениями мужчина поделился, так как вместе с другими участниками хотел поддержать Сашу Черно и пытался ей объяснить, что не стоит вздорить с родной мамой.

Так, Дмитрий Дмитренко подчеркнул, что у него три матери. Первая - та, которая его родила, вторая - тетя, взявшая к себе в семью, и теща. По словам молодого человека, он попал в детский дом после того, как заболела и умерла его родная мама. Он ее видел, когда ему было всего 4 года. О детских воспоминаниях Дмитренко говорил в буквальном смысле этого слова "рыдая".

Также Дмитрий подчеркнул, что самое главное - мама Саши Черно сейчас жива и еще можно, сказать ей важные слова. Звезда проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко сказал, что если бы у него была сейчас мать, то он бы поблагодарил ее за жизнь.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:22

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