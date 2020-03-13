Рыдающий участник «Дом-2» Дмитрий Дмитренко вспомнил, как попал в детский дом





О своих воспоминаниях участник проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко рассказал во время эфира программы «Бородина против Бузовой». Своими откровениями мужчина поделился, так как вместе с другими участниками хотел поддержать Сашу Черно и пытался ей объяснить, что не стоит вздорить с родной мамой.Так, Дмитрий Дмитренко подчеркнул, что у него три матери. Первая - та, которая его родила, вторая - тетя, взявшая к себе в семью, и теща. По словам молодого человека, он попал в детский дом после того, как заболела и умерла его родная мама. Он ее видел, когда ему было всего 4 года. О детских воспоминаниях Дмитренко говорил в буквальном смысле этого слова "рыдая".Также Дмитрий подчеркнул, что самое главное - мама Саши Черно сейчас жива и еще можно, сказать ей важные слова. Звезда проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко сказал, что если бы у него была сейчас мать, то он бы поблагодарил ее за жизнь.