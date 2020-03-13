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Toyota представила «заряженную» версию седана Camry TRD

Японская компания Toyota представила «горячую» версию седана Camry TRD. Автомобиль получит более производительный двигатель и будет выпущен ограниченным тиражом.

Как отмечают эксперты, выглядит новая версия Toyota Camry TRD довольно стильно и, вероятнее всего, имеет полное право называться самой красивой модификацией популярной модели. К тому же, автомобиль обзавелся и довольно умеренной ценой. Инженеры компании создали для машины новый аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски, новую систему выпуска со спортивным характером и спойлер. Оснащается новинка 3,5-литровым V-образным, 6-цилиндровым двигателем мощностью 301 л.с., что позволяет набирать «первую сотню» примерно за 6 секунд и развивать максимальную скорость в 240 км/ч.

Всего компания планирует выпустить 6 000 экземпляров Toyota Camry TRD, причем дилерам марки автомобиль будет поставляться едва ли не единичными партиями.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:21

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