Toyota представила «заряженную» версию седана Camry TRD
Японская компания Toyota представила «горячую» версию седана Camry TRD. Автомобиль получит более производительный двигатель и будет выпущен ограниченным тиражом.
Как отмечают эксперты, выглядит новая версия Toyota Camry TRD довольно стильно и, вероятнее всего, имеет полное право называться самой красивой модификацией популярной модели. К тому же, автомобиль обзавелся и довольно умеренной ценой. Инженеры компании создали для машины новый аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски, новую систему выпуска со спортивным характером и спойлер. Оснащается новинка 3,5-литровым V-образным, 6-цилиндровым двигателем мощностью 301 л.с., что позволяет набирать «первую сотню» примерно за 6 секунд и развивать максимальную скорость в 240 км/ч.
Всего компания планирует выпустить 6 000 экземпляров Toyota Camry TRD, причем дилерам марки автомобиль будет поставляться едва ли не единичными партиями.
Как отмечают эксперты, выглядит новая версия Toyota Camry TRD довольно стильно и, вероятнее всего, имеет полное право называться самой красивой модификацией популярной модели. К тому же, автомобиль обзавелся и довольно умеренной ценой. Инженеры компании создали для машины новый аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски, новую систему выпуска со спортивным характером и спойлер. Оснащается новинка 3,5-литровым V-образным, 6-цилиндровым двигателем мощностью 301 л.с., что позволяет набирать «первую сотню» примерно за 6 секунд и развивать максимальную скорость в 240 км/ч.
Всего компания планирует выпустить 6 000 экземпляров Toyota Camry TRD, причем дилерам марки автомобиль будет поставляться едва ли не единичными партиями.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:21