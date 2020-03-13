Компания Xiaomi представит бюджетную версию Mi 10 Pro с уменьшенным ОЗУ





13 февраля 2020 года всемирно известный концерн Xiaomi объявил старт продаж флагмана премиум-сегмента Mi 10 Pro. Начальная цена модели на 8 Гб составила 716 долларов, а на 12 Гб – 787 долларов. На официальной странице компании в Weibo сообщалось, что первая партия новинок была полностью распродана всего за 55 секунд, а суммарная выручка со всех торговых площадок достигла почти 29 миллионов долларов.Согласно информации, сообщенной информатором, руководство решило создать еще одну версию смартфона по более доступной цене, которая не будет превышать 600 долларов. Кроме уменьшенного объема встроенной памяти, бюджетный Mi 10 Pro, так же как и оригинальные флагманы, будет работать на премиальном восьмиядерном процессоре Snapdragon 865, с аккумуляторной емкостью 4 500 мАч с возможностью быстрого заряда.Разработчики не обделили недорогую модель высококачественным сенсорным дисплеем AMOLED Full HD+ на 6,67 дюймов. Более того, фронтальная и внешняя камеры новой версии Mi 10 Pro не будут уступать базовым флагманам, поскольку оснащены аналогичными сенсорными датчиками на 20 Мп и 108 Мп.