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Участник «Дом-2» Игорь Григорьев поднял руку на Селену Майер

Нервы одного из новых участников проекта «Дом-2» Игоря Григорьева не выдержали после того, как посыпались оскорбления в его сторону. Селена Майер не стесняясь назвала молодого человека «чмом», а после убежала в женскую спальню. Однако на этом конфликт не закончился, а перерос в ссору с рукоприкладством.
Участник «Дом-2» Игорь Григорьев поднял руку на Селену Майер

Молодые ребята Игорь Григорьев и Селена Майер свои разборки начинали на общей кухне. Все началось из-за того, что Игорь в адрес красотки заявил, эта девушка «потасканная». Отмалчиваться Селена не стала и ответила парню, назвав его «чмом».

После сказанного девушка поспешила удалиться в спальню, но ее это не спасло, так как мужчина тут же пошел следом. Выведенный из себя Григорьев попросил Майер объясниться и спросил, а почему она его обзывает. Он признал, обозвал девушку «потасканной», потому что по ее лицу можно сказать о количестве ее любовных связей, которых якобы было немало. В итоге Майер лишь сказала, что у него тоже на лице написано «чмо».

Все закончилось тем, что участник проекта «Дом-2» Игорь Григорьев не просто кинулся на Селену Майер, но и ударил ее.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:01

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