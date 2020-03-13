Участник «Дом-2» Игорь Григорьев поднял руку на Селену Майер





Молодые ребята Игорь Григорьев и Селена Майер свои разборки начинали на общей кухне. Все началось из-за того, что Игорь в адрес красотки заявил, эта девушка «потасканная». Отмалчиваться Селена не стала и ответила парню, назвав его «чмом».После сказанного девушка поспешила удалиться в спальню, но ее это не спасло, так как мужчина тут же пошел следом. Выведенный из себя Григорьев попросил Майер объясниться и спросил, а почему она его обзывает. Он признал, обозвал девушку «потасканной», потому что по ее лицу можно сказать о количестве ее любовных связей, которых якобы было немало. В итоге Майер лишь сказала, что у него тоже на лице написано «чмо».Все закончилось тем, что участник проекта «Дом-2» Игорь Григорьев не просто кинулся на Селену Майер, но и ударил ее.