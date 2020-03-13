Филипп Киркоров о переносе своих концертов в Прибалтике: "Не хочу быть очагом распространения коронавируса"

Филипп Киркоров разместил ролик, на котором он говорит, что принимая во внимание сложившуюся ситуацию с коронавирусом, принял не простое решение о переносе концертов в Прибалтике на октябрь. Также исполнитель отметил, что на его выступлениях ожидались аншлаги, и он не хочет быть очагом распространения опасного вируса. Задачей Филиппа Киркорова является обезопасить своих зрителей. Король российской эстрады призвал всех соблюдать правила гигиены, чтобы прекратить распространение коронавируса и избежать коллапса.В конце Филипп Киркоров пожелал, чтобы болезнь обошла стороной всех его фанатов и их близких, и тогда они смогут встретиться после карантина. Также певец сообщил, что все приобретённые билеты на его концерты действительны. Подписчики написали, что изначально расстроились из-за данной новости, но обдумав ситуацию, пришли к выводу, что Филипп Киркоров поступил правильно, перенеся свои концерты.