Адвокат Оксаны Самойловой оценил ее шансы при разводе с Джиганом: "Процесс затянется на год, но она получит алименты"





Как сообщает пресса, Самойлова планирует лишить знаменитого мужа родительских прав. Звездная пара в ближайшем будущем может подать заявление на развод, что обернется для нее разделом имущества. Об этой ситуации рассказал Нарек Костанян. По словам юриста, в соответствии с действующим законодательством все совместно нажитое супругами имущество подлежит разделу в равных долях. В случае же возникновения каких-либо спорных ситуаций что-то конкретное могут передать одному супругу, а второй при этом получит денежную компенсацию. Однако сам бракоразводный процесс, утверждает правозащитник, может занять довольно длительный период времени – от пары месяцев до года.Многие поклонники звездной пары сейчас переживают о том, с кем останутся четверо детей супругов. Адвокат при этом отмечает, что вопрос о детях будут решать суд и органы опеки, принимая во внимание мнение детей, которые достигли 10-летнего возраста, поскольку они могут выбирать, с кем им оставаться. Впрочем, добавил Костанян, в отечественной судебной практике дети, как правило, остаются с матерью.