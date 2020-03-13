Актёр Марк Богатырёв признался, что счастлив рядом с Татьяной Арнтгольц

«Нам комфортно вместе. Мы часто путешествуем, любим друг друга, стараемся много разговаривать. Я пытаюсь не оглядываться назад, а дарить любовь и ощущение покоя в настоящем. А если так посмотреть, то жизнь -довольно простая штука», — резюмировал актёр.





Марк Богатырев рассказывает, что порой у него есть много свободного времени, и он посвящает его прогулке с собакой, занятиям йогой, плаванию, путешествиям, чтению, изучению новых видов спорта и языков. Актёр смог найти правильный баланс между самореализацией и отдыхом. На данный момент он является ведущим программы о путешествиях «По секрету всему свету», а недавно принял участие в комедийном сериале «Корни». Артист признаётся, что в последнее время его жизнь очень изменилась, и ему хочется радоваться простым вещам.Богатырев также отметил, что медиамир требует от человека всё время прикидываться кем-то другим, и вследствие этого может стираться личность. Актёр рассказал, что и в личной жизни у него всё хорошо. На протяжении двух лет он состоит в романтических отношениях с актрисой Татьяной Арнтгольц, на безымянном пальце которой недавно заметили заветное кольцо. Богатырев признаётся, что не против создать семью и завести детей.