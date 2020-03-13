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В России появится бюджетная версия внедорожника Haval H9

На российском рынке ожидается появление более дешевой версии китайского внедорожника Haval H9. Автомобиль считается бюджетным аналогом Toyota Prado.
В России появится бюджетная версия внедорожника Haval H9

Официально продажи бюджетной версии Haval H9 начнутся в первой половине года. На территории страны будет возможность покупки машины в комплектации, стоимость которой ниже предыдущих. Версия Comfort дополнит комплектации Elite и Premium. Производителю удалось снизить цену в связи с исключением нескольких дополнительных опций. К примеру, будет доступна пятиместная конфигурация салона без электроприводного люка. Также в бюджетной версии не будет адаптивного освещения и мониторинга слепых зон. В то же время производители оставили так называемое «богатое» оснащение. Разработчики сохранили возможность воспользоваться трехсезонным климат-контролем, запуском мотора с помощью кнопки и электроприводом сидений.

Представители компании-производителя в данное время пока не раскрывают будущую цену версии Comfort. Они обещают сделать это перед началом продаж.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:34

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