В России появится бюджетная версия внедорожника Haval H9
На российском рынке ожидается появление более дешевой версии китайского внедорожника Haval H9. Автомобиль считается бюджетным аналогом Toyota Prado.
Официально продажи бюджетной версии Haval H9 начнутся в первой половине года. На территории страны будет возможность покупки машины в комплектации, стоимость которой ниже предыдущих. Версия Comfort дополнит комплектации Elite и Premium. Производителю удалось снизить цену в связи с исключением нескольких дополнительных опций. К примеру, будет доступна пятиместная конфигурация салона без электроприводного люка. Также в бюджетной версии не будет адаптивного освещения и мониторинга слепых зон. В то же время производители оставили так называемое «богатое» оснащение. Разработчики сохранили возможность воспользоваться трехсезонным климат-контролем, запуском мотора с помощью кнопки и электроприводом сидений.
Представители компании-производителя в данное время пока не раскрывают будущую цену версии Comfort. Они обещают сделать это перед началом продаж.
Официально продажи бюджетной версии Haval H9 начнутся в первой половине года. На территории страны будет возможность покупки машины в комплектации, стоимость которой ниже предыдущих. Версия Comfort дополнит комплектации Elite и Premium. Производителю удалось снизить цену в связи с исключением нескольких дополнительных опций. К примеру, будет доступна пятиместная конфигурация салона без электроприводного люка. Также в бюджетной версии не будет адаптивного освещения и мониторинга слепых зон. В то же время производители оставили так называемое «богатое» оснащение. Разработчики сохранили возможность воспользоваться трехсезонным климат-контролем, запуском мотора с помощью кнопки и электроприводом сидений.
Представители компании-производителя в данное время пока не раскрывают будущую цену версии Comfort. Они обещают сделать это перед началом продаж.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:34