В России появится бюджетная версия внедорожника Haval H9





Официально продажи бюджетной версии Haval H9 начнутся в первой половине года. На территории страны будет возможность покупки машины в комплектации, стоимость которой ниже предыдущих. Версия Comfort дополнит комплектации Elite и Premium. Производителю удалось снизить цену в связи с исключением нескольких дополнительных опций. К примеру, будет доступна пятиместная конфигурация салона без электроприводного люка. Также в бюджетной версии не будет адаптивного освещения и мониторинга слепых зон. В то же время производители оставили так называемое «богатое» оснащение. Разработчики сохранили возможность воспользоваться трехсезонным климат-контролем, запуском мотора с помощью кнопки и электроприводом сидений.Представители компании-производителя в данное время пока не раскрывают будущую цену версии Comfort. Они обещают сделать это перед началом продаж.