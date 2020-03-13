Дочь Вячеслава Малафеева Ксения вернулась домой после задержания из-за торговли наркотиками
Ксения Малафеева, 16-летняя дочь российского футболиста Вячеслава Малафеева, вернулась домой после задержания полицией в связи с подозрениями в торговле наркотиками. Как поясняла наследница вратаря, продажей запрещённых веществ она пыталась заработать себе на жизнь.
О том, что дочь уже дома, проинформировал Instagram-подписчиков Вячеслав Малафеев. Как сообщалось ранее, в начале прошлого месяца Ксения ушла из семьи, приняв решение жить отдельно, потому как, по её словам, не могла найти общего языка с родителями и чувствовала себя одинокой.
Комментируя задержание дочери в связи с подозрениями в торговле наркотиками, Вячеслав Малафеев на днях отмечал: «На поведение моей дочери оказывают влияние гормоны и последствия анорексии. Но я верю в лучшее: в итоге Ксюша должна перерасти и успокоиться, а происходящие ныне события мы все будем вспоминать с улыбкой. Дочери сейчас всего 16, она попросила нас позволить ей побыть самостоятельной и нести собственную ответственность за своё будущее. Мы пошли ей навстречу, хотя нам и с трудом далось такое решение».
Футболист добавил: он договорился с дочерью, что на будет проживать в семейной квартире, недалеко от него – и в случае чего всегда сможет возвратиться домой.
О том, что дочь уже дома, проинформировал Instagram-подписчиков Вячеслав Малафеев. Как сообщалось ранее, в начале прошлого месяца Ксения ушла из семьи, приняв решение жить отдельно, потому как, по её словам, не могла найти общего языка с родителями и чувствовала себя одинокой.
Комментируя задержание дочери в связи с подозрениями в торговле наркотиками, Вячеслав Малафеев на днях отмечал: «На поведение моей дочери оказывают влияние гормоны и последствия анорексии. Но я верю в лучшее: в итоге Ксюша должна перерасти и успокоиться, а происходящие ныне события мы все будем вспоминать с улыбкой. Дочери сейчас всего 16, она попросила нас позволить ей побыть самостоятельной и нести собственную ответственность за своё будущее. Мы пошли ей навстречу, хотя нам и с трудом далось такое решение».
Футболист добавил: он договорился с дочерью, что на будет проживать в семейной квартире, недалеко от него – и в случае чего всегда сможет возвратиться домой.
«Мы на связи всегда и много времени проводим время», – отмечала мачеха Ксении Екатерина Малафеева.