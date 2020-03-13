Бюджетный флагман Samsung A21 получил квадрокамеру и мощный процессор MediaTek Helio P35





Новое устройство от Samsung превзошло все ожидания обозревателей и удивило не только обновленным дизайном с безрамочным дисплеем Infinity-O с «окном» под фронтальную камеру, но также мощным процессором последнего поколения Helio P35. Согласно доступной информации от разработчиков MediaTek, чипсет оснащен 8 ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим процессором IMG PowerVR GE8320. Пройденный тест на Geekbench подтвердил высокую производительность MT6765V в первом и втором этапе скоринга.Мощный процессор позволит пользователям делать максимально качественные фотографии с широким углом на квадрокамеру смартфона с поддержкой электронной системы стабилизации изображения и улучшенным функционалом искусственного интеллекта для обработки снимков и видео. Сенсорные датчики объектива будут расположены вертикально в левом углу корпуса, а посередине – дактилоскопический сканер.Кроме того, после тестирования Samsung A21 стало известно, что новинка будет работать на ОС Android 10 со встроенной памятью хранилища 3 Гб. Официальная презентация флагмана ожидается весной 2020 года.