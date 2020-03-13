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"Будьте осознанными и внимательными": Настя Каменских поделилась мыслями и правилами жизни

Настя Каменских решила поделиться с преданными поклонниками в Instagram мыслями и правилами жизни. Также исполнительница добавила, что главное быть осознанными и внимательными.
"Будьте осознанными и внимательными": Настя Каменских поделилась мыслями и правилами жизни

Настя Каменских опубликовала фотографию с очередной фотосессии. В комментарии супруга Алексея Потапенко, более известного как Потап, сообщила, что хочет поделиться некоторыми мыслями и правилами жизни, которые пригодятся в любой ситуации. Знаменитость отметила, что нужно быть осознанными, внимательными, смелыми, честными и позитивно настроенными, поскольку мысли материальны. Также необходимо уважать себя и окружающих, работать над собой и думать позитивно. В конце публикации Настя Каменских написала: "Извлекайте из каждого дня урок — жизнь учит нас. Это самый строгий учитель. Любите. Здоровья всем!".

Подписчики поблагодарили знаменитость за откровения и пожелали ей удачи. Некоторые отметили, что обязательно будут следовать данным правилам. За несколько минут публикация Насти Каменских набрала более 35 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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