"Будьте осознанными и внимательными": Настя Каменских поделилась мыслями и правилами жизни

Настя Каменских опубликовала фотографию с очередной фотосессии. В комментарии супруга Алексея Потапенко, более известного как Потап, сообщила, что хочет поделиться некоторыми мыслями и правилами жизни, которые пригодятся в любой ситуации. Знаменитость отметила, что нужно быть осознанными, внимательными, смелыми, честными и позитивно настроенными, поскольку мысли материальны. Также необходимо уважать себя и окружающих, работать над собой и думать позитивно. В конце публикации Настя Каменских написала:Подписчики поблагодарили знаменитость за откровения и пожелали ей удачи. Некоторые отметили, что обязательно будут следовать данным правилам. За несколько минут публикация Насти Каменских набрала более 35 000 лайков.