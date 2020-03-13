Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову раскритиковали из-за насмешки над полной девушкой





Изначально было ясно, что эта девушка пытается сделать все, чтобы понравиться публике. Более того, она приходила, чтобы очаровать Даниила Сахнова. Телеведущая Ольга Бузова лишь посмеялась с происходящего и предложила представительнице прекрасного пола уединиться с Даниилом в отдельной комнате.К слову, ранее Ольга Бузова ничего не имела против нестандартной красоты. Более того, она утверждала, что внутренний мир в разы важнее внешнего фантика. Видимо, после многочисленных хирургических вмешательств звезда изменила свое мнение кардинально.Стоит отметить, что в итоге эту девушку в проект «Дом-2» не взяли. Тем не менее, пользователи Сети выразили свое недовольство и сказали, что Ольга Бузова поступила очень некрасиво и не имела морального права оскорблять участницу кастинга.