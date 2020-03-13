Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову раскритиковали из-за насмешки над полной девушкой
Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Бузова стала участницей очередного скандала. На этот раз теледива посмеялась над девушкой, которая, будучи полной, пришла на кастинг телестройки, и надев откровенное белье, попыталась исполнить эротический танец.
Изначально было ясно, что эта девушка пытается сделать все, чтобы понравиться публике. Более того, она приходила, чтобы очаровать Даниила Сахнова. Телеведущая Ольга Бузова лишь посмеялась с происходящего и предложила представительнице прекрасного пола уединиться с Даниилом в отдельной комнате.
К слову, ранее Ольга Бузова ничего не имела против нестандартной красоты. Более того, она утверждала, что внутренний мир в разы важнее внешнего фантика. Видимо, после многочисленных хирургических вмешательств звезда изменила свое мнение кардинально.
Стоит отметить, что в итоге эту девушку в проект «Дом-2» не взяли. Тем не менее, пользователи Сети выразили свое недовольство и сказали, что Ольга Бузова поступила очень некрасиво и не имела морального права оскорблять участницу кастинга.
Изначально было ясно, что эта девушка пытается сделать все, чтобы понравиться публике. Более того, она приходила, чтобы очаровать Даниила Сахнова. Телеведущая Ольга Бузова лишь посмеялась с происходящего и предложила представительнице прекрасного пола уединиться с Даниилом в отдельной комнате.
К слову, ранее Ольга Бузова ничего не имела против нестандартной красоты. Более того, она утверждала, что внутренний мир в разы важнее внешнего фантика. Видимо, после многочисленных хирургических вмешательств звезда изменила свое мнение кардинально.
Стоит отметить, что в итоге эту девушку в проект «Дом-2» не взяли. Тем не менее, пользователи Сети выразили свое недовольство и сказали, что Ольга Бузова поступила очень некрасиво и не имела морального права оскорблять участницу кастинга.