Суд отложил процесс по разводу Лолиты Милявской из-за попавшего в карантин адвоката
Рассмотрение иска о разводе певицы Лолиты Милявской и теннисиста Дмитрия Иванова было отложено Басманным суд Москвы из-за карантина, в котором пребывает адвокат исполнительницы. Об этом передают РИА Новости.
Лолита Милявская через своих представителей в ходатайстве о перенесении даты заседания суда отметила, что просит об этом в связи с невозможностью посещения заседания ее адвокатом. Сергей Жорин ранее пребывал в Италии, откуда вернулся в начале марта. Из-за потенциальной возможности инфицирования его коронавирусом юрист обязан придерживаться карантинных норм.
Дмитрий Иванов первым подал иск в суд о расторжении брака, однако певица обратилась со встречным иском, в котором настаивала на его фиктивности. Брак с теннисистом стал для исполнительницы пятым и продлился девять лет.
Лолита Милявская через своих представителей в ходатайстве о перенесении даты заседания суда отметила, что просит об этом в связи с невозможностью посещения заседания ее адвокатом. Сергей Жорин ранее пребывал в Италии, откуда вернулся в начале марта. Из-за потенциальной возможности инфицирования его коронавирусом юрист обязан придерживаться карантинных норм.
Дмитрий Иванов первым подал иск в суд о расторжении брака, однако певица обратилась со встречным иском, в котором настаивала на его фиктивности. Брак с теннисистом стал для исполнительницы пятым и продлился девять лет.