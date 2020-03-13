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"Отключите зомбоящик, включите мозг": Мария Шукшина рассказала притчу о коронавирусе

Мария Шукшина решила рассказать своим фанатам в социальной сети Instagram притчу о коронавирусе. Также знаменитая актриса призвала всех отключить телевизоры и включить мозг.

Мария Шукшина опубликовала фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. В комментарии она написала, что один монах, странствуя по белому свету, встретил чуму, которая направлялась в его родной город. Член религиозной общины поинтересовался, куда она направляется, и что ей нужно. Чума ответила, что собирается забрать 1000 жизней. Через время монах опять встретил ее и обвинил во лжи, поскольку в его родном городе умерло не 1000, а 5000 человек. На что чума ответила: "Я действительно забрала 1000 жизней. Остальные умерли от страха".

В конце своего поста Мария Шукшина призвала людей думать своей головой, не паниковать и отключить телевизоры. Некоторые подписчики согласились со словами знаменитой актрисы и отметили, что люди сходят с ума и теряют рассудок. Они считают, что жителям планеты нужно выдохнуть и успокоиться, но пока это сделать очень сложно, поскольку СМИ нагнетают обстановку вокруг коронавируса.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:25

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