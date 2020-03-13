Анна Исаева о создании ленты о Юлии Началовой: «Пока снимался фильм, мы плакали»
Бывший пиар-директор Юлии Началовой и её подруга Анна Исаева в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей раскрыла известные ей детали съёмок фильма о певице, скончавшейся прошлой весной от сепсиса. Многосерийную ленту представят зрителям в эфире Первого канала в рамках очередного выпуска вечернего шоу «Док-Ток» в годовщину смерти исполнительницы, то есть 16 марта.
Анна Исаева подтвердила что в фильме о Юлии Началовой переплетены жанры художественного и документального кино. «Докудрама» – так охарактеризовала она ленту, в которой определенные события из жизни артистки освещены посредством игры актёров, а остальная часть – интервью близких певицы. В картине затронуты последние 15 лет жизни звезды. На главную роль утвердили актрису Марину Орлову, которая, по словам пиар-менеджера, отлично справилась с поставленной задачей.
Анна Исаева всячески содействовала созданию фильма. Так, она передала его авторам свои уникальные переписки с Юлией Началовой.
Естественно, самые сложные для восприятия моменты в фильме – в его конце, когда главная героиня находится в больнице при смерти. «Пока снимался фильм, мы плакали», – поделилась переживаниями Анна Исаева.
Юлия Началова осталась в памяти её подруги очень разной, так как близкие люди общались не только по работе, но и в быту. Певица была жизнерадостным человеком, любила веселиться, обсуждать что-то забавное. Анна Исаева и Юлия Началова практически одновременно стали мамами, а потому дружили также и их дети.
Анна Исаева подтвердила что в фильме о Юлии Началовой переплетены жанры художественного и документального кино. «Докудрама» – так охарактеризовала она ленту, в которой определенные события из жизни артистки освещены посредством игры актёров, а остальная часть – интервью близких певицы. В картине затронуты последние 15 лет жизни звезды. На главную роль утвердили актрису Марину Орлову, которая, по словам пиар-менеджера, отлично справилась с поставленной задачей.
Анна Исаева всячески содействовала созданию фильма. Так, она передала его авторам свои уникальные переписки с Юлией Началовой.
Естественно, самые сложные для восприятия моменты в фильме – в его конце, когда главная героиня находится в больнице при смерти. «Пока снимался фильм, мы плакали», – поделилась переживаниями Анна Исаева.
Юлия Началова осталась в памяти её подруги очень разной, так как близкие люди общались не только по работе, но и в быту. Певица была жизнерадостным человеком, любила веселиться, обсуждать что-то забавное. Анна Исаева и Юлия Началова практически одновременно стали мамами, а потому дружили также и их дети.
«Я помню моменты, когда денег не было вообще, и приходилось продавать украшения Юлии. А когда средства уже были, она делилась ими со мной. Помню разное и всякое, но самое главное, что осталось в памяти – это голос. Я очень отчётливо помню голос Юлии из последних дней её жизни», – рассказала Анна Исаева.