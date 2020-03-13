Анна Исаева о создании ленты о Юлии Началовой: «Пока снимался фильм, мы плакали»

«Я помню моменты, когда денег не было вообще, и приходилось продавать украшения Юлии. А когда средства уже были, она делилась ими со мной. Помню разное и всякое, но самое главное, что осталось в памяти – это голос. Я очень отчётливо помню голос Юлии из последних дней её жизни», – рассказала Анна Исаева.





Анна Исаева подтвердила что в фильме о Юлии Началовой переплетены жанры художественного и документального кино. «Докудрама» – так охарактеризовала она ленту, в которой определенные события из жизни артистки освещены посредством игры актёров, а остальная часть – интервью близких певицы. В картине затронуты последние 15 лет жизни звезды. На главную роль утвердили актрису Марину Орлову, которая, по словам пиар-менеджера, отлично справилась с поставленной задачей.Анна Исаева всячески содействовала созданию фильма. Так, она передала его авторам свои уникальные переписки с Юлией Началовой.Естественно, самые сложные для восприятия моменты в фильме – в его конце, когда главная героиня находится в больнице при смерти.– поделилась переживаниями Анна Исаева.Юлия Началова осталась в памяти её подруги очень разной, так как близкие люди общались не только по работе, но и в быту. Певица была жизнерадостным человеком, любила веселиться, обсуждать что-то забавное. Анна Исаева и Юлия Началова практически одновременно стали мамами, а потому дружили также и их дети.