Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко оказалась отличным провокатором





Участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко своим поведением умудрилась полностью испортить своему парню Сергею Захарьяшу день рождения. В итоге она его обвинила в том, что ей же захотелось посетить один из ночных клубов. Ко всему, как оказалось, Алеся Семеренко прекрасно знает, что Сергей не может покинуть телестройку, так как у него жесткие условия контракта.В итоге все закончилось тем, что Сергея Захарьяша из-за его поведения отправили в столицу, а вот Алесе Семеренко придется остаться на острове и самой налаживать отношения со своими коллегами по «Дому-2».Кроме того, появились слухи о том, якобы молодые люди Сергей Захарьяш и Алеся Семеренко будут принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Однако после скандального перелета влюбленных их кандидатуры для этого конкурса могут быть под вопросом.