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Dongfeng рассекретил свой новый кроссовер

Китайская компания Dongfeng продемонстрировала новый кроссовер. Автомобиль спроектирован на базе французского концерна PSA.

Кроссоверы компании получили название Yixuan RV. Фото тестового образца появилось в Сети еще в январе, а в данное время уже доступны базовые технические характеристики. В компании новинку называют кроссовером, несмотря на то, что буквами RV в Китае называют хэтчбеки. Проектирование модели осуществлялось на платформе CMP от компании PSA, использовавшейся во время разработки седана Yixuan от Dongfeng.

Дизайн кроссовера не имеет кардинальных отличий от ранее доступных моделей. Его особенностью является оригинальная радиаторная решетка, доходящая до нижнего края бампера. Кроме того, у Yixuan RV отсутствует полоса, соединяющая задние фонари. Кроссовер имеет 4,610 метров в длину, 1,830 – в ширину, а его высота составляет 1,6 метра. Новая модель доступна с турбированным 1-литровым мотором, мощностью в 125 лошадиных сил, а также 1,5-литровым, мощностью 150 лошадиных сил. Коробка передач может быть пятиступенчатая или шестиступенчатая роботизированная.

В Китае продажи кроссовера стартуют в этом году.

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Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:16

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