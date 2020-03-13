Настасья Самбурская показала снимок в сексуальном белье: "Мужа не ищу"

Недавно Настасья Самбурская рассказала своим фанатам, что ее фотография появится на обложке известного мужского журнала под названием "Maxim". Сегодня исполнительница разместила кадры из фотосессии для данного издания. На фото артистка запечатлена в сексуальном белье и смотрит прямо в камеру. В комментарии Настасья Самбурская поблагодарила команду за работу и просто написала: "Мужа не ищу".Подписчики звезды "Универа" отреагировали моментально. Они отметили, что фотография получилась очень красивой, а самое главное - в ней нет пошлости. Некоторые оставили свои комплименты, назвав актрису "Богиней" и "Огненной женщиной". Многие написали, что с нетерпением ждут, когда в продажах появится выпуск со снимками Настасьи Самбурской. За несколько минут публикация знаменитости набрала почти 40 000 отметок "Мне нравится".